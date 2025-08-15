Античные мосты, дух Феллини и ночные клубы: этот итальянский курорт переплетает эпохи

Римини стал туристической столицей Италии, собирая свыше 16 млн ночёвок ежегодно

Многие уверены, что туристическая столица Италии — Венеция, но она лишь на втором месте. Лидером оказался Римини — родина Федерико Феллини и один из главных курортов Адриатического побережья.

Фото: commons.wikimedia.org by Abhyudaya Apoorva, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Римини, Италия

Ежегодно здесь фиксируют свыше 16 млн ночёвок, а плотность туристов достигает 17 тыс. человек на квадратный километр. По количеству приезжих на душу населения он уступает лишь Больцано и Венеции, что делает его любимцем в первую очередь итальянцев.

От римских арок до фресок Феллини

Римини хранит наследие сразу нескольких эпох. Арка Августа (27 год до н. э.) — старейший монумент своего рода в Северной Италии, Римский амфитеатр вмещал более 10 тыс. зрителей, а мост Тиберия считается одним из красивейших античных мостов.

Средневековые и ренессансные сокровища можно найти на площадях Тре Мартири и Кавур, у башни с часами, в замке Сисмондо и музее Феллини.

Яркий район Боргу-Сан-Джулиано, когда-то рыбацкая деревушка, радует фресками и уютными кафе. В Доме хирурга сохранились римские мозаики, а храм Малатестиано XV века стал символом Возрождения.

Пляжи и ночная жизнь

Девятимильный пляж с мелководьем, разноцветными рядами шезлонгов и зонами для каждого формата отдыха — визитная карточка Римини. На платных участках предлагают рестораны, SPA-зоны, тренажёры, площадки для йоги; на бесплатных — спасатели и места для отдыха с полотенцем.

Вечером курорт превращается в центр вечеринок. От клубов с римской архитектурой вроде Baia Imperiale до более расслабленных площадок, таких как Villa delle Rose или Turquoise Beach Club, — каждый найдёт атмосферу по вкусу. Летом на Rimini Beach Arena проходят концерты и фестивали, а в Boa Bay ждут аттракционы для всей семьи.

Уточнения

Ри́мини (итал. Rimini, эмил.-ром. Rèmin, Remne, лат. Arīminum) — крупнейший итальянский курорт на Адриатическом побережье, столица одноимённой провинции в области Эмилия-Романья. Это основной и самый густонаселённый город на романьольском побережье, второй по величине город по количеству жителей (после Равенны) во всей Романье и двадцать восьмой по величине город Италии.

