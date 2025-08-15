Осыпающиеся скалы угрожают катастрофой для горячей точки отдыха в Великобритании

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Туризм
Туризм

Каждое лето миллионы туристов стекаются на юго-запад Великобритании, чтобы насладиться Корнуоллом и Девоном. Главная железнодорожная линия играет ключевую роль в этом паломничестве, но теперь поездки могут оказаться под угрозой из-за политических решений.

железная дорога
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
железная дорога

Местные жители и отдыхающие боятся оказаться отрезанными от сети после того, как правительство приостановило работы по укреплению осыпающихся скал между Эксетером и Плимутом. В прошлом месяце Министерство транспорта заявило, что работы будут только контролироваться, вместо полного укрепления, несмотря на проливные дожди и первые оползни в районе.

Риск катастрофы и экономические последствия

Член парламента от либеральных демократов Мартин Ригли предупреждает: "Мы находимся в ситуации, когда весь обрыв может рухнуть в любой день, и в это время может проезжать поезд".

История региона это подтверждает: в 2014 году шторм смыл дамбу в Долише, обрушив 25 000 тонн породы на железнодорожную линию. Дальний юго-запад потерял сообщение на восемь недель, что обошлось экономике региона в 1,2 млрд фунтов.

Около миллиона жителей Корнуолла и южного Девона зависят от линии, включая тысячи пассажиров и сотни школьников, пишет telegraph.co.uk.

Планы Network Rail и их судьба

После катастрофы 2014 года Network Rail запустила программу South West Rail Resilience Program. Основные работы были направлены на укрепление дамбы и строительство защиты от камнепадов. Первоначальная идея переноса линии на 50 метров в море была слишком дорогой и непопулярной.

Пересмотренная схема включала привязку скал сетями и улучшение дренажа. Стоимость работ составила 400 млн фунтов, что обеспечивало безопасность линии на следующие 100 лет. Однако правительство отложило реализацию последнего этапа.

Министерство транспорта заявило, что ресурсы будут направлены на другие проекты, а финансирование схемы "пересмотрят" позже.

Опасения экспертов

Скалы находятся под постоянным мониторингом: датчики наклона и датчики давления воды помогают отслеживать движение грунта. Но депутаты предупреждают, что без полноценного укрепления линия рискует "погрузиться в экзистенциальный кризис".

Депутат от Консервативной партии Ребекка Смит подчеркнула: "Приостановка работ оставила зияющую дыру в плане устойчивости и может превратить все уже потраченные деньги в пустую трату".

Местные жители считают, что история повторяется: политика неоднократно "обманывала" Девон и Корнуолл, и катастрофа может быть не за горами.

Уточнения

Великобрита́ния — суверенное государство у северо-западного побережья континентальной Европы, состоящее из Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии. 

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
