Не станьте жертвой карибской аферы: вот как туристов в Канкуне ловят на крючок

2:14
Туризм

За бирюзовыми водами Карибского моря и глянцевыми курортами Канкуна скрывается риск, который в 2025 году, по прогнозам, станет выше, чем когда-либо. Согласно отчёту Института экономики Mastercard, этот мексиканский город — один из мировых лидеров по числу туристических афер.

туристические аферы
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
туристические аферы

Чаще всего жертвами становятся те, кто ещё на стадии планирования покупает "выгодные" пакеты на мошеннических сайтах, нередко связанных с преступными группировками. Проверяйте легитимность продавцов или бронируйте через надёжные платформы: Booking. com, Tripadvisor, Viator.

Неудивительно, что, по данным Radical Storage, Канкун признан самым разочаровывающим туристическим направлением мира.

Госдепартамент США советует проявлять особую осторожность в штате Кинтана-Роо из-за высокого уровня преступности, в том числе деятельности вооружённых банд.

"Канкун — очень безопасный город для туристов, если избегать распространённых схем" — отмечает CancunCare.

Самые частые ловушки и как их обойти

  • Аэропорт. После таможни туристов подстерегают лжеперевозчики. Решение: заранее бронировать трансфер через отель или проверенные сервисы, игнорируя "предложения на месте".
  • Таймшеры. Вас могут заманить бесплатными экскурсиями или ужинами, а затем убедить подписать контракт. Держитесь подальше.
  • Такси. Уточняйте цену заранее, проверяйте наличие счётчика, фиксируйте валюту оплаты или пользуйтесь Uber, Cabify, Didi.
  • Финансы. Оплачивайте покупки кредитной картой, избегайте частных банкоматов, снимайте деньги только в банковских.
  • Пляж и покупки. На Плайя-дельфинес и других пляжах спрашивайте цены заранее. Вас могут "обрадовать" завышенным счётом за коктейль, аренду гидроцикла или "рукотворные" сувениры, которые окажутся подделкой.

Вооружившись этими знаниями, вы сможете насладиться Канкуном без неприятных сюрпризов и сохранить отпуск мечты в идеальном формате.

Уточнения

Канку́н (исп. Cancún) — крупный курортный город в Мексике, в штате Кинтана-Роо, входит в состав муниципалитета Бенито-Хуарес и является его административным центром. Расположен на побережье Карибского моря на полуострове Юкатан в туристической зоне Ривьера Майя. 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
