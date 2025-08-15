Не станьте жертвой карибской аферы: вот как туристов в Канкуне ловят на крючок

Канкун вошёл в число мировых лидеров по туристическим аферам — Mastercard Institute

За бирюзовыми водами Карибского моря и глянцевыми курортами Канкуна скрывается риск, который в 2025 году, по прогнозам, станет выше, чем когда-либо. Согласно отчёту Института экономики Mastercard, этот мексиканский город — один из мировых лидеров по числу туристических афер.

Чаще всего жертвами становятся те, кто ещё на стадии планирования покупает "выгодные" пакеты на мошеннических сайтах, нередко связанных с преступными группировками. Проверяйте легитимность продавцов или бронируйте через надёжные платформы: Booking. com, Tripadvisor, Viator.

Неудивительно, что, по данным Radical Storage, Канкун признан самым разочаровывающим туристическим направлением мира.

Госдепартамент США советует проявлять особую осторожность в штате Кинтана-Роо из-за высокого уровня преступности, в том числе деятельности вооружённых банд.

"Канкун — очень безопасный город для туристов, если избегать распространённых схем" — отмечает CancunCare.

Самые частые ловушки и как их обойти

Аэропорт. После таможни туристов подстерегают лжеперевозчики. Решение: заранее бронировать трансфер через отель или проверенные сервисы, игнорируя "предложения на месте".

Таймшеры. Вас могут заманить бесплатными экскурсиями или ужинами, а затем убедить подписать контракт. Держитесь подальше.

Такси. Уточняйте цену заранее, проверяйте наличие счётчика, фиксируйте валюту оплаты или пользуйтесь Uber, Cabify, Didi.

Финансы. Оплачивайте покупки кредитной картой, избегайте частных банкоматов, снимайте деньги только в банковских.

Пляж и покупки. На Плайя-дельфинес и других пляжах спрашивайте цены заранее. Вас могут "обрадовать" завышенным счётом за коктейль, аренду гидроцикла или "рукотворные" сувениры, которые окажутся подделкой.

Вооружившись этими знаниями, вы сможете насладиться Канкуном без неприятных сюрпризов и сохранить отпуск мечты в идеальном формате.

Канку́н (исп. Cancún) — крупный курортный город в Мексике, в штате Кинтана-Роо, входит в состав муниципалитета Бенито-Хуарес и является его административным центром. Расположен на побережье Карибского моря на полуострове Юкатан в туристической зоне Ривьера Майя.

