Не станьте жертвой карибской аферы: вот как туристов в Канкуне ловят на крючок

За бирюзовыми водами Карибского моря и глянцевыми курортами Канкуна скрывается риск, который в 2025 году, по прогнозам, станет выше, чем когда-либо. Согласно отчёту Института экономики Mastercard, этот мексиканский город — один из мировых лидеров по числу туристических афер.
Чаще всего жертвами становятся те, кто ещё на стадии планирования покупает "выгодные" пакеты на мошеннических сайтах, нередко связанных с преступными группировками. Проверяйте легитимность продавцов или бронируйте через надёжные платформы: Booking. com, Tripadvisor, Viator.
Неудивительно, что, по данным Radical Storage, Канкун признан самым разочаровывающим туристическим направлением мира.
Госдепартамент США советует проявлять особую осторожность в штате Кинтана-Роо из-за высокого уровня преступности, в том числе деятельности вооружённых банд.
"Канкун — очень безопасный город для туристов, если избегать распространённых схем" — отмечает CancunCare.
Вооружившись этими знаниями, вы сможете насладиться Канкуном без неприятных сюрпризов и сохранить отпуск мечты в идеальном формате.
Канку́н (исп. Cancún) — крупный курортный город в Мексике, в штате Кинтана-Роо, входит в состав муниципалитета Бенито-Хуарес и является его административным центром. Расположен на побережье Карибского моря на полуострове Юкатан в туристической зоне Ривьера Майя.
Чёрная мамба — молниеносная и смертельно опасная змея, чей яд действует уже через десять минут, а шанс на спасение зависит от секунд.