Утопающих вытаскивает из воды пудель: на этом пляже Испании работают четвероногие спасатели

Команда собак-спасателей работает на пляже Лас-Линдес в Испании
1:46
Туризм

На южном побережье Испании, всего в часе езды от Малаги, расположен пляж Лас-Линдес — часть живописного Коста-дель-Соль. Здесь бесконечная мощёная набережная, пальмы, яркие цветы и постоянно меняющийся ландшафт — сильный ветер ежедневно "перерисовывает" береговую линию.

Хозяин с собакой на пляже Коста-дель-Соль
Фото: commons.wikimedia.org by Joysadhin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Хозяин с собакой на пляже Коста-дель-Соль

В 80-90-х годах этот тёмный песчаный пляж считался тихим уголком для немецких пенсионеров, но сегодня Лас-Линдес — популярное место для отдыха.

Аромат свежих блюд доносится из чирингито — пляжных киосков, где можно попробовать гаспачо, чесночный суп, мигас с чоризо или сардины на гриле. Маленький бокал пива (канья) и вид на Атлантику — классика здешнего отдыха.

Четвероногие спасатели

Лас-Линдес известен не только пейзажами, но и командой пушистых спасателей. Обычно на пляжах работают лабрадоры или ньюфаундленды, но здесь в отряде есть и Нило — белоснежный стандартный пудель с идеальными кудрями.

Под руководством тренера Мигеля Санчеса-Меренсиано он вместе с четырьмя лабрадорами патрулирует берег, помогает вытаскивать людей из воды и следит за безопасностью.

Хотя пудель в роли спасателя может удивить, исторически эта порода выведена для охоты на уток, поэтому отлично плавает.

Если хотите приехать с питомцем

На сам пляж с собаками вход запрещён, кроме служебных животных из команды спасателей. Но всего в получасе ходьбы, в сторону маяка Торрокс, есть отдельный пляж для собак.

Перед поездкой убедитесь, что знаете правила перевозки питомцев и список мест, где их можно выгуливать.

Уточнения

Ко́ста-дель-Соль (исп. Costa del Sol - "Солнечный берег") — регион южной Испании, расположенный в автономном сообществе Андалусия и включающий в себя прибрежные населённые пункты провинции Малага.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
