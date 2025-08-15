Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
США назначили $6 млн за сведения о менеджерах российской криптобиржи Garantex
Простой рецепт против плесени в ванной: сода, вода и чайное дерево
Белые акулы восстановились после ледникового кризиса 25 тысяч лет назад
Этот аксессуар заменит вам ободок, ремень и топ — модницы в восторге
Фитнес-эксперт Ротач рекомендовала зарядку для энергии и снижения веса
Валерий Сюткин показал пятилетнего сына в день рождения мальчика
Учёные создали веганский сыр: что это значит для рынка растительных продуктов
Выгорание чаще встречается у людей, работающих с людьми — эксперт
Врачи предупредили о вреде жестких диет для психики и пищеварения

Крепости и казино на берегу океана: этот португальский курорт подходит для любителей истории и азарта

Туристы выбирают Фигейра-да-Фош в Португалии ради океана, казино и архитектуры
2:08
Туризм

На солнечном атлантическом побережье Португалии есть место, которое сочетает в себе широчайшие пляжи Европы, историческую архитектуру и атмосферу курортного уюта.

Фигейра-да-Фош, Португалия
Фото: commons.wikimedia.org by Felisopus, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Фигейра-да-Фош, Португалия

Фигейра-да-Фош — или, как говорят местные, Rainha das Praias ("Королева пляжей") — находится примерно в часе езды от Авейру и Назаре, а до Лиссабона и Порту — всего 123 и 87 миль соответственно.

Когда ехать

Лучшие месяцы для визита — май-сентябрь. Июль и август — пик туристического сезона, но именно тогда город оживает фестивалями, включая яркий RFS Somnii, где под ритмы электронной музыки можно встречать закаты у океана.

Пляжи на любой вкус

  • Клариде — просторный пляж, куда нужно немного пройтись пешком. Здесь можно загорать, кататься на серфе, брать каяк или играть в волейбол.
  • Буаркос — оживлённая зона с деревянными настилами, душевыми, прокатом зонтиков и ресторанами. Попробуйте филе осьминога в Pé na Ariea или кальмара на гриле в Muralha Chafarica (лучше бронировать заранее).
  • Прайя-ду-Кабеделу — тихий пляж у реки Мондегу с дюнами и пальмами. Это рай для серферов: можно взять уроки в Dude Surf Club или просто насладиться волнами.

История и азарт

С конца XIX века Фигейра-да-Фош привлекала аристократию, а символом этой эпохи стало казино Figueira — одно из старейших на Пиренейском полуострове. Сегодня здесь можно сыграть в блэкджек, испытать удачу на 300 автоматах, посмотреть спектакль или концерт.

Для любителей истории — муниципальный музей Сантуш-Роша с коллекцией артефактов и искусства. А крепость Санта-Катарина и здание Кашу-ду-Пасу порадуют ценителей архитектуры и португальской керамики.

Фигейра-да-Фош — это не просто пляжный отдых, а место, где океанская свежесть встречается с историческим шармом.

Уточнения

Фигейра-да-Фош (порт. Figueira da Foz;) — город и морской порт в Португалии, центр одноимённого муниципалитета в составе округа Коимбра. Город и муниципалитет входит в экономико-статистический регион Центральный регион и субрегион Байшу-Мондегу. По старому административному делению входил в провинцию Бейра-Литорал.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Шторы как перегородка: модный и функциональный способ зонировать комнату
Недвижимость
Шторы как перегородка: модный и функциональный способ зонировать комнату Аудио 
Масло, глина и ещё раз масло: формула идеальной чистки кожи
Красота и стиль
Масло, глина и ещё раз масло: формула идеальной чистки кожи Аудио 
Фитнес-тренеры составили 15-минутную тренировку для глубоких мышц кора
Новости спорта
Фитнес-тренеры составили 15-минутную тренировку для глубоких мышц кора Аудио 
Популярное
Гость под вашей кроватью: почему мамба чувствует себя как дома в жилищах людей

Чёрная мамба — молниеносная и смертельно опасная змея, чей яд действует уже через десять минут, а шанс на спасение зависит от секунд.

Укус чёрной мамбы вводит смертельную дозу яда уже за несколько секунд
Палеонтологи: древнему киту Perucetus colossus приписывают массу до 340 тонн
Существо весом до 340 тонн: находка в пустыне Перу шокировала палеонтологов
Земля — не родная планета? Новая версия происхождения человечества ломает привычную картину
Горе в семье Сергея Маковецкого: его жена перестаёт узнавать мужа
Канадский суд обязал авиакомпанию Украины выплатить компенсации за крушение в Тегеране — прецедент для Азербайджана Любовь Степушова Легенды ядерного легкового транспорта: Ford, Cadillac и Волгу пытались сделать атомными Сергей Милешкин ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер
Гризли и бурый медведь: в чём разница между американцем и нашим Топтыгиным
Секрет советской кухни: торт из печенья и сгущенки, который готовится за 15 минут
Из заброшенного куска земли в райский уголок: как превратить дачу в место силы
Из заброшенного куска земли в райский уголок: как превратить дачу в место силы
Последние материалы
США назначили $6 млн за сведения о менеджерах российской криптобиржи Garantex
Простой рецепт против плесени в ванной: сода, вода и чайное дерево
Белые акулы восстановились после ледникового кризиса 25 тысяч лет назад
Этот аксессуар заменит вам ободок, ремень и топ — модницы в восторге
Фитнес-эксперт Ротач рекомендовала зарядку для энергии и снижения веса
Валерий Сюткин показал пятилетнего сына в день рождения мальчика
Учёные создали веганский сыр: что это значит для рынка растительных продуктов
Выгорание чаще встречается у людей, работающих с людьми — эксперт
Врачи предупредили о вреде жестких диет для психики и пищеварения
Юрист Георгиева назвала распространённые схемы мошенничества при покупке жилья
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.