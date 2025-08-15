Крепости и казино на берегу океана: этот португальский курорт подходит для любителей истории и азарта

На солнечном атлантическом побережье Португалии есть место, которое сочетает в себе широчайшие пляжи Европы, историческую архитектуру и атмосферу курортного уюта.
Фигейра-да-Фош — или, как говорят местные, Rainha das Praias ("Королева пляжей") — находится примерно в часе езды от Авейру и Назаре, а до Лиссабона и Порту — всего 123 и 87 миль соответственно.
Лучшие месяцы для визита — май-сентябрь. Июль и август — пик туристического сезона, но именно тогда город оживает фестивалями, включая яркий RFS Somnii, где под ритмы электронной музыки можно встречать закаты у океана.
С конца XIX века Фигейра-да-Фош привлекала аристократию, а символом этой эпохи стало казино Figueira — одно из старейших на Пиренейском полуострове. Сегодня здесь можно сыграть в блэкджек, испытать удачу на 300 автоматах, посмотреть спектакль или концерт.
Для любителей истории — муниципальный музей Сантуш-Роша с коллекцией артефактов и искусства. А крепость Санта-Катарина и здание Кашу-ду-Пасу порадуют ценителей архитектуры и португальской керамики.
Фигейра-да-Фош — это не просто пляжный отдых, а место, где океанская свежесть встречается с историческим шармом.
Фигейра-да-Фош (порт. Figueira da Foz;) — город и морской порт в Португалии, центр одноимённого муниципалитета в составе округа Коимбра. Город и муниципалитет входит в экономико-статистический регион Центральный регион и субрегион Байшу-Мондегу. По старому административному делению входил в провинцию Бейра-Литорал.
