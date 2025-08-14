От худшего города Европы до абсолютного фаворита: этот рейтинг бурно обсуждают в соцсетях

Севилья стала первой в топ-26 городов Европы по версии тревел-блогера Уоллес

Your browser does not support the audio element. Туризм

Известный тревел-блогер Чарли Уоллес составила свой личный рейтинг 26 европейских городов — от худших до лучших. Оценка строилась на четырёх критериях: еда, атмосфера, соотношение цены и качества и общий опыт.

Фото: commons.wikimedia.org by Jorge Franganillo, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Площадь Испании, Севилья

Худший город в списке

Единственный итальянский город в рейтинге — Катанья — неожиданно оказался на последнем 26-м месте.

Уоллес призналась, что ожидала от Сицилии гораздо большего, но в итоге получила разочарование: город показался "декадентским, грязным и с ограниченным выбором качественной еды".

Единственным плюсом она назвала вид на вулкан Этна и удобное расположение для поездок по острову.

Низ рейтинга и британская реабилитация

Чуть выше Катаньи оказался Бирмингем (3,2 из 10) — "город без особой притягательности", но с шансом раскрыться в рождественский сезон. Манчестер занял 24-е место (3,8 балла), получив минус за серую и дождливую погоду.

Однако Великобритания сумела взять реванш: Бат оказался на третьей строчке, а Лондон — на второй. Уоллес отметила, что, прожив в британской столице четыре года, по-прежнему считает её "городом неиссякаемой энергии".

Абсолютный лидер

Первое место с почти идеальной оценкой 9,9 из 10 заняла Севилья. Блогер назвала её "подлинным и гостеприимным городом" с солнечной погодой, чарующей архитектурой, уличной музыкой и культурой тапас, которая "приглашает к празднику".

По её словам, "каждая площадь Севильи — живая открытка", а переехать сюда "можно хоть завтра".

Рейтинг, который делит мнения

Список включает как туристическую классику (Париж, Барселона, Прага, Берлин), так и менее популярные направления: Мостар (Босния и Герцеговина), Родос-Таун (Греция).

Реакция подписчиков оказалась бурной: одни защищали "обиженные" города, другие соглашались с автором. Эта история наглядно показала, как личные впечатления в соцсетях могут формировать имидж целых направлений.

Уточнения

Севи́лья (исп. Sevilla ) — город на юге Испании с населением около 700 тысяч жителей. Она расположена на обоих берегах реки Гвадалквивир. Она является столицей автономного сообщества Андалусия и провинции Севилья. Согласно легенде, она была основана греческим героем Гераклом.

