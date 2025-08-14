Alaska Airlines отменяет ключевые рейсы: что это значит для путешественников

Alaska Airlines снова оказалась в центре операционного кризиса: 7 рейсов были отменены из международных аэропортов Сиэтл-Такома (KSEA), Сан-Антонио (KSAT) и Анкоридж (PANC), нарушив сообщение с крупными хабами, включая Нью-Йорк (JFK), Сан-Антонио и Сакраменто.
Особенно болезненно ударила ситуация по пассажирам в пик сезонного спроса.
Одним из эпицентров проблем стал аэропорт Сиэтл-Такома, где зафиксировано 179 задержек рейсов Alaska Airlines.
Среди отменённых маршрутов:
Из-за этого сотни пассажиров остались ждать перебронирования, а многие — ночевать в аэропортах.
Alaska Airlines не раскрывает точные причины каждой отмены, но отрасль уже давно бьёт тревогу: нехватка персонала, медленное управление воздушным движением, погодные факторы и проблемы с техникой.
Перевозчику приходится балансировать между безопасностью, надёжностью и желанием перевозить больше пассажиров.
По аналогии с практикой WestJet, пассажирам предлагают:
Рекомендация — следить за статусом рейса и заранее иметь план "Б" в сезон.
Alaska Airlines обновляет парк самолётов, внедряет новые технологии и совершенствует управление персоналом, чтобы минимизировать сбои.
Цель — полное восстановление расписания и сохранение высокого уровня обслуживания.
Alaska Airlines (Аляска Эйрлайнс; NYSE: ALK) — магистральная авиакомпания Соединённых Штатов Америки со штаб-квартирой в Ситэке, пригороде Сиэтла (штат Вашингтон), США. Крупные хабы находятся в Международном аэропорту Портленд и Международном аэропорту Лос-Анджелеса.
Под волнами Тихого океана скрывается восьмой континент. Его открытие меняет представление о геологии и истории нашей планеты.