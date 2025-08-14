Alaska Airlines отменяет ключевые рейсы: что это значит для путешественников

Массовые отмены рейсов Alaska Airlines: отмены рейсов из крупнейших хабов США

Alaska Airlines снова оказалась в центре операционного кризиса: 7 рейсов были отменены из международных аэропортов Сиэтл-Такома (KSEA), Сан-Антонио (KSAT) и Анкоридж (PANC), нарушив сообщение с крупными хабами, включая Нью-Йорк (JFK), Сан-Антонио и Сакраменто.

Особенно болезненно ударила ситуация по пассажирам в пик сезонного спроса.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ отмены рейсов

Масштабы задержек и отмен

Одним из эпицентров проблем стал аэропорт Сиэтл-Такома, где зафиксировано 179 задержек рейсов Alaska Airlines.

Среди отменённых маршрутов:

KSEA — KJFK (ASA22),

KSEA — KSAT (ASA423),

KSAT — KSEA (ASA495),

KSMF — KSEA (ASA1255, ASA1358),

PANC — OTZ / BRW / OME (ASA137, ASA51, ASA155) и обратные.

Из-за этого сотни пассажиров остались ждать перебронирования, а многие — ночевать в аэропортах.

Почему это происходит

Alaska Airlines не раскрывает точные причины каждой отмены, но отрасль уже давно бьёт тревогу: нехватка персонала, медленное управление воздушным движением, погодные факторы и проблемы с техникой.

Перевозчику приходится балансировать между безопасностью, надёжностью и желанием перевозить больше пассажиров.

Как помогают пострадавшим

По аналогии с практикой WestJet, пассажирам предлагают:

перебронирование на ближайший рейс,

компенсации при невозможности вылета в тот же день,

помощь в возврате средств.

Рекомендация — следить за статусом рейса и заранее иметь план "Б" в сезон.

Шаги к улучшению

Alaska Airlines обновляет парк самолётов, внедряет новые технологии и совершенствует управление персоналом, чтобы минимизировать сбои.

Цель — полное восстановление расписания и сохранение высокого уровня обслуживания.

Уточнения

Alaska Airlines (Аляска Эйрлайнс; NYSE: ALK) — магистральная авиакомпания Соединённых Штатов Америки со штаб-квартирой в Ситэке, пригороде Сиэтла (штат Вашингтон), США. Крупные хабы находятся в Международном аэропорту Портленд и Международном аэропорту Лос-Анджелеса.

