Путешествие за вкусом: три блюда Юго-Восточной Азии, ради которых туристы летят за тысячи километров

Гиды ЮВА назвали блюда, которые стоит попробовать на месте: Том Ям, лапша, тали
1:45
Туризм

Сегодня, чтобы попробовать кухню любой страны, необязательно отправляться в далёкое путешествие — азиатские рестораны есть почти в каждом городе. Но вкус "на месте" всегда отличается. В Юго-Восточной Азии даже привычные блюда раскрываются по-новому.

Индия
Фото: pixabay.com by ParagKini, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Индия

Том Ям — острота без компромиссов

Этот суп так полюбился туристам, что его можно найти почти в любом ресторане мира. Но в Азии Том Ям — совсем другой: жгучий, ароматный, до слёз. Даже если попросить приготовить "без острого", для местных это всё равно будет остро на европейский вкус. Со временем к нему привыкаешь, а потом уже просишь готовить "как для своих". И ещё один плюс — в странах ЮВА это одно из самых доступных по цене блюд, чего не скажешь о ресторанах на родине.

Сингапурская лапша с морепродуктами

Название может ввести в заблуждение — её можно попробовать не только в Сингапуре. Но особый вкус лучше всего раскрывается на пляже Ист-Кост в самом городе-государстве. Секрет — в уникальном соусе, который виртуозно готовят азиатские повара. Найти аналогичный вкус в наших ресторанах практически невозможно.

Тали — вкус Индии в одной тарелке

Тали — это не просто блюдо, а целый комплекс угощений. Основой служит рис, к которому подают разнообразные соусы, тушёные овощи или мясо, лепёшки и йогурт. Интересно, что едят Тали руками — и европейцы тоже. Считается, что так вкус получается насыщеннее. Попробовать Тали можно в индийских кварталах практически любой страны ЮВА, и везде оно будет иметь свои оттенки вкуса.

Уточнения

Том ям (лаос. ຕົ້ມຍຳ [tôm ɲam]; тайск. ต้มยำ, [tôm jam]) — кисло-острый суп с креветками, курицей, рыбой или другими морепродуктами. Национальное блюдо Лаоса и Таиланда.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
