Три странных правила Сингапура, которые шокируют даже бывалых путешественников

Сингапур часто называют "городом из компьютерной игры" — он предельно чистый, упорядоченный и словно создан по строгому сценарию. Но вместе с этим он известен жёсткими правилами и внушительными штрафами. Здесь действительно можно почувствовать, что любое неосторожное действие окажется нарушением. И среди множества законов есть особенно необычные.
Ввоз и продажа жевательной резинки в Сингапуре запрещены. Причина — забота о чистоте и безопасности. Липкая масса, прилипшая к плитке или дверям метро, может не только испортить внешний вид, но и повредить механизмы. Нарушение этого закона обойдётся в штраф до 10 000 сингапурских долларов, а в некоторых случаях — в тюремный срок до года.
За застоявшуюся воду в цветочных горшках можно заплатить 400 долларов. Это связано с борьбой против лихорадки Денге, которую переносят комары. Влага в поддонах и горшках создаёт идеальные условия для размножения насекомых. Прививки от этой болезни нет, а последствия могут быть тяжёлыми и даже смертельными. Инспекторы имеют право в любой момент проверить, как именно ухаживают за растениями жители.
В Сингапуре запрещено проносить еду и напитки в общественный транспорт. Нарушение этого правила влечёт штраф в 500 долларов. Причём запрет касается даже закрытых бутылок воды или стаканов кофе навынос. В городе есть и другие зоны, где приём пищи или напитков недопустим, — об этом предупреждают специальные знаки.
Сингапу́р официальное название — Респу́блика Сингапу́р — город-государство, расположенный на островах в Юго-Восточной Азии, отделённых от южной оконечности Малаккского полуострова узким Джохорским проливом.
