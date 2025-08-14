Три странных правила Сингапура, которые шокируют даже бывалых путешественников

Гиды по Сингапуру напомнили о запрете на жевательную резинку и крупных штрафах

Сингапур часто называют "городом из компьютерной игры" — он предельно чистый, упорядоченный и словно создан по строгому сценарию. Но вместе с этим он известен жёсткими правилами и внушительными штрафами. Здесь действительно можно почувствовать, что любое неосторожное действие окажется нарушением. И среди множества законов есть особенно необычные.

Фото: commons.wikimedia.org by Benh LIEU SONG, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Сингапур панорама

Жевательная резинка под запретом

Ввоз и продажа жевательной резинки в Сингапуре запрещены. Причина — забота о чистоте и безопасности. Липкая масса, прилипшая к плитке или дверям метро, может не только испортить внешний вид, но и повредить механизмы. Нарушение этого закона обойдётся в штраф до 10 000 сингапурских долларов, а в некоторых случаях — в тюремный срок до года.

Вода в цветах — повод для штрафа

За застоявшуюся воду в цветочных горшках можно заплатить 400 долларов. Это связано с борьбой против лихорадки Денге, которую переносят комары. Влага в поддонах и горшках создаёт идеальные условия для размножения насекомых. Прививки от этой болезни нет, а последствия могут быть тяжёлыми и даже смертельными. Инспекторы имеют право в любой момент проверить, как именно ухаживают за растениями жители.

Еда и напитки в транспорте — строго запрещены

В Сингапуре запрещено проносить еду и напитки в общественный транспорт. Нарушение этого правила влечёт штраф в 500 долларов. Причём запрет касается даже закрытых бутылок воды или стаканов кофе навынос. В городе есть и другие зоны, где приём пищи или напитков недопустим, — об этом предупреждают специальные знаки.

Уточнения

Сингапу́р официальное название — Респу́блика Сингапу́р — город-государство, расположенный на островах в Юго-Восточной Азии, отделённых от южной оконечности Малаккского полуострова узким Джохорским проливом.

