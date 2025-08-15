Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Греческий йогурт против израильского лайнера: Crown Iris в Пирее встретили как врага

Туризм

В Пирей утром 14 августа 2025 года прибыл израильский круизный лайнер Crown Iris, что вызвало активную акцию протеста. Митинг организовали трудовые объединения и профсоюзы, чтобы выразить солидарность с палестинским народом.

Круизный лайнер
Фото: commons.wikimedia.org by Pjotr Mahhonin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Круизный лайнер

Протестующие собрались с 7:00 утра у входа для круизных судов, требуя немедленного прекращения огня в секторе Газа.

В связи с протестом власти усилили охрану, блокируя входы в порт и выход пассажиров с судна. Также представители профсоюзов вывесили баннеры с лозунгами на улицах Афин, которые были видны с корабля. В качестве символического жеста они передали три огнетушителя полиции из-за недавних крупных пожаров.

Протесты сопровождались столкновениями в Волосе, где полиция использовала светошумовые гранаты. В ходе акции протестующие бросали йогурты в порт, выражая свою поддержку палестинскому народу, пострадавшему от конфликта. Постановления протеста включали требования о прекращении всех видов поддержки со стороны международного сообщества Израилю, признании Палестинского государства и прекращении оккупации.

Главным посланием митинга стала солидарность с палестинским народом в ответ на трагические потери среди гражданских лиц, в том числе детей, пишет news247.

Уточнения

Се́ктор Га́за — территория на берегу Средиземного моря, которая де-юре является одной из двух частей частично признанного арабского государства Палестина (наряду с территорией Западного берега реки Иордан). На востоке и севере сектор граничит с Израилем, от которого он отделён разделительным забором с контрольно-пропускными пунктами, а на юго-западе по суше граничит с Египтом, от которого отделён бетонной стеной. Длина сектора Газа составляет примерно 40 км, ширина — от 6 до 12 км. Общая площадь — около 360 км². Столица — город Газа.
 

