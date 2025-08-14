Солнце, море и драконовский счёт за шезлонг: греческие пляжи стали недоступной роскошью

Parallaximag: цены на зонтики и шезлонги в Греции превысили 200 евро

1:10 Your browser does not support the audio element. Туризм

Зонтики и шезлонги стали настоящим предметом роскоши на пляжах Греции.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Шезлонги у моря

Многие местные жители и туристы отказываются от услуг организованных пляжей и предпочитают простое удовольствие — раскинуть полотенца на песке и наслаждаться свободными побережьями. Раньше на пляжах было комфортнее: дети играли, мамы читали книги, а сегодня слышится только звук музыки из баров, пишет Parallaximag.

Цены на аренду лежаков просто зашкаливают! В Афинах за два шезлонга под зонтиком могут попросить до 100 евро в будние дни и 140 евро в выходные. А в других местах, таких как Вулиагмени, цены еще выше — до 215 евро за выходные.

И на греческих островах цены тоже забираются на три цифры. С такими расценками многие просто предпочитают взять с собой воду, фрукты и устроить пикник на песке, а не платить за "премиум" услуги.

Неудивительно, что из-за высоких цен и незаконных баров, которые закрывают доступ к пляжам, возникают движения за сохранение свободных пляжей.

Уточнения

Шезло́нг также лонгше́з (фр. chaise longue — длинный стул) — лёгкое кресло для отдыха полулёжа, трансформируемое на время использования.



