Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Медовый массаж: секрет гладкой кожи, о котором забыли косметологи
Редкое лекарство делает кровь смертельной для комаров: научный прорыв
Коврики для ванной признали устаревшими
Моторист: вылетающий масляный щуп указывает на износ поршневых колец
К 2100 году численность северных оленей в Америке может упасть на 84 %
Забудьте о витаминах: кресс-салат — природный источник молодости и здоровья
Прибытие израильского лайнера Crown Iris в Пирей вызвало протест в поддержку Палестины
Сальма Хайек рассказала, что Дональд Трамп пытался отбить её у бойфренда
Ночная зарядка сокращает срок службы аккумулятора на 20–30% в год

Солнце, море и драконовский счёт за шезлонг: греческие пляжи стали недоступной роскошью

Parallaximag: цены на зонтики и шезлонги в Греции превысили 200 евро
1:10
Туризм

Зонтики и шезлонги стали настоящим предметом роскоши на пляжах Греции.

Шезлонги у моря
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Шезлонги у моря

Многие местные жители и туристы отказываются от услуг организованных пляжей и предпочитают простое удовольствие — раскинуть полотенца на песке и наслаждаться свободными побережьями. Раньше на пляжах было комфортнее: дети играли, мамы читали книги, а сегодня слышится только звук музыки из баров, пишет Parallaximag.

Цены на аренду лежаков просто зашкаливают! В Афинах за два шезлонга под зонтиком могут попросить до 100 евро в будние дни и 140 евро в выходные. А в других местах, таких как Вулиагмени, цены еще выше — до 215 евро за выходные.

И на греческих островах цены тоже забираются на три цифры. С такими расценками многие просто предпочитают взять с собой воду, фрукты и устроить пикник на песке, а не платить за "премиум" услуги.

Неудивительно, что из-за высоких цен и незаконных баров, которые закрывают доступ к пляжам, возникают движения за сохранение свободных пляжей. 

Уточнения

Шезло́нг также лонгше́з (фр. chaise longue — длинный стул) — лёгкое кресло для отдыха полулёжа, трансформируемое на время использования.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Канадский суд обязал авиакомпанию Украины выплатить компенсации за крушение в Тегеране — прецедент для Азербайджана
Происшествия
Канадский суд обязал авиакомпанию Украины выплатить компенсации за крушение в Тегеране — прецедент для Азербайджана Аудио 
Североамериканский гризли крупнее и агрессивнее бурого медведя
Домашние животные
Североамериканский гризли крупнее и агрессивнее бурого медведя Аудио 
Как уложить короткие волосы за 5 минут и выглядеть безупречно весь день
Красота и стиль
Как уложить короткие волосы за 5 минут и выглядеть безупречно весь день Аудио 
Популярное
Гость под вашей кроватью: почему мамба чувствует себя как дома в жилищах людей

Чёрная мамба — молниеносная и смертельно опасная змея, чей яд действует уже через десять минут, а шанс на спасение зависит от секунд.

Укус чёрной мамбы вводит смертельную дозу яда уже за несколько секунд
Палеонтологи: древнему киту Perucetus colossus приписывают массу до 340 тонн
Существо весом до 340 тонн: находка в пустыне Перу шокировала палеонтологов
Земля — не родная планета? Новая версия происхождения человечества ломает привычную картину
Горе в семье Сергея Маковецкого: его жена перестаёт узнавать мужа
Канадский суд обязал авиакомпанию Украины выплатить компенсации за крушение в Тегеране — прецедент для Азербайджана Любовь Степушова Легенды ядерного легкового транспорта: Ford, Cadillac и Волгу пытались сделать атомными Сергей Милешкин ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер
Секрет советской кухни: торт из печенья и сгущенки, который готовится за 15 минут
Гризли и бурый медведь: в чём разница между американцем и нашим Топтыгиным
Украинская баллистическая ракета уничтожена: зачистка ФСБ перед саммитом на Аляске
Украинская баллистическая ракета уничтожена: зачистка ФСБ перед саммитом на Аляске
Последние материалы
Редкое лекарство делает кровь смертельной для комаров: научный прорыв
Коврики для ванной признали устаревшими
Моторист: вылетающий масляный щуп указывает на износ поршневых колец
К 2100 году численность северных оленей в Америке может упасть на 84 %
Забудьте о витаминах: кресс-салат — природный источник молодости и здоровья
Прибытие израильского лайнера Crown Iris в Пирей вызвало протест в поддержку Палестины
Сальма Хайек рассказала, что Дональд Трамп пытался отбить её у бойфренда
Ночная зарядка сокращает срок службы аккумулятора на 20–30% в год
Бамия — идеальный диетический продукт для укрепления здоровья и контроля веса
Баклажаны обжаривают и заливают острым перечно-чесночным соусом
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.