Юг или север? Болгария покажет свои лучшие стороны для отдыха

Наступает время, когда отпуск уже не за горами, и вы стоите перед выбором: поехать на север или на юг Болгарии. Решение, конечно, непростое, особенно когда терпение на исходе, и новые купальники так и ждут своего часа!
Если вы выбрали южное направление, то эти города будут рады вашему пребыванию.
Приморско — настоящая жемчужина южного побережья! Здесь кристально чистые воды пляжа Жемчужный и множество возможностей для отдыха. Если вам интересен культурный туризм, обязательно посетите заповедник Ропотамо и фракийское святилище Беглик Таш.
Равда — маленький курорт, где можно насладиться спокойствием, и в то же время быть в нескольких шагах от моря. Прогулка по старому городу или выезд в Бургас — отличные варианты для развлечений!
Созополь — самый старый город на побережье с богатым культурным наследием. Прогуливаясь по его мощеным улочкам, вы точно почувствуете магию этого места.
Царево — маленький приморский город у подножия горы Странджа, который славится своими летними фестивалями. Если вы любите кемпинг, обязательно загляните в Арапя.
А если на север…
Золотые пески — это идеальное место для любителей ночной жизни и пляжного отдыха. Здесь золотистый песок, аквапарк и даже мини-версия Эйфелевой башни для лучших фото с подругами!
Балчик — романтический городок недалеко от Варны и Добрича предлагает спокойствие и умиротворение. Не забудьте прогуляться по аллее на берегу моря и посетить ботанический сад возле дворца королевы Марии.
