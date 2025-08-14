Юг или север? Болгария покажет свои лучшие стороны для отдыха

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:42
Туризм

Наступает время, когда отпуск уже не за горами, и вы стоите перед выбором: поехать на север или на юг Болгарии. Решение, конечно, непростое, особенно когда терпение на исходе, и новые купальники так и ждут своего часа!

Отдых на море
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Отдых на море

Если вы выбрали южное направление, то эти города будут рады вашему пребыванию.

Приморско — настоящая жемчужина южного побережья! Здесь кристально чистые воды пляжа Жемчужный и множество возможностей для отдыха. Если вам интересен культурный туризм, обязательно посетите заповедник Ропотамо и фракийское святилище Беглик Таш.

Равда — маленький курорт, где можно насладиться спокойствием, и в то же время быть в нескольких шагах от моря. Прогулка по старому городу или выезд в Бургас — отличные варианты для развлечений!

Созополь — самый старый город на побережье с богатым культурным наследием. Прогуливаясь по его мощеным улочкам, вы точно почувствуете магию этого места.

Царево — маленький приморский город у подножия горы Странджа, который славится своими летними фестивалями. Если вы любите кемпинг, обязательно загляните в Арапя.

А если на север…

Золотые пески — это идеальное место для любителей ночной жизни и пляжного отдыха. Здесь золотистый песок, аквапарк и даже мини-версия Эйфелевой башни для лучших фото с подругами!

Балчик — романтический городок недалеко от Варны и Добрича предлагает спокойствие и умиротворение. Не забудьте прогуляться по аллее на берегу моря и посетить ботанический сад возле дворца королевы Марии.

Уточнения

Куро́рт (нем. Kurort — от Kur — лечение и Ort — место, местность) — освоенная и используемая с целью лечения, медицинской реабилитации, профилактики заболеваний и отдыха местность.
 

