Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Продюсер рассказал, что Подольская выбрала семью, но зарабатывает не меньше мужа
Осенние стрижки 2025: шегги, нирвана-каре, пикси, французское каре и графичная челка
WSJ: Трамп опасался, что участие Зеленского сорвёт переговоры с Путиным на Аляске
Tefal подала в суд на Вячеслава Манучарова из-за рекламы сковородок
Физиологи: тренировки в воде снижают нагрузку на суставы и укрепляет мышцы
Собаки видят синий и жёлто-серый, но не различают красный и зелёный
Выявлен недооценённый вред газовых плит для дыхательных путей — The Guardian
Засор адсорбера или шлангов мешает заправке и вызывает перелив
Дизайнеры назвали плюсы и минусы дивана и кровати при ограниченном пространстве

От "Тропы смерти" до дворца на высоте 3700 метров: Китай, каким вы его не ждали

Гиды рекомендуют посетить три места в Китае: Великая стена, Потала и горы Хуаншань
Туризм

Китай — страна, которую невозможно познать за одно путешествие. Она раскинулась сразу в семи климатических поясах, сочетает древние традиции и современные мегаполисы, а культурное многообразие здесь поражает даже самых опытных туристов.

Великая Китайская стена
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Великая Китайская стена

Если вы готовы открыть для себя что-то действительно необычное, вот три места, где история, духовность и природная красота переплетаются так, что хочется вернуться сюда снова.

Великая Китайская стена — символ стойкости и мастерства

Эта гигантская кирпичная крепость тянется на 21 000 километров и поднимается на высоту до семи метров. Через каждые 200 метров здесь стоят башни — ровно на расстоянии полёта стрелы. Стену строили почти два тысячелетия: начали при династии Цинь, а завершили только в 1644 году при династии Мин.

В качестве "цемента" древние мастера использовали клейкую рисовую кашу с примесью извести — этот прочный состав позволил крепости пережить века. Сегодня Великая стена — это не только памятник архитектуры, но и потрясающая смотровая площадка, откуда открываются бескрайние китайские пейзажи.

Дворец Потала в Лхасе — сердце Тибета

Тибет называют духовным центром Китая, и Дворец Потала в Лхасе — его главное сокровище. На высоте 3700 метров, прямо на скале посреди долины, возвышаются два храма — белый и красный. Первый служил резиденцией Далай-лам, второй хранит восемь гробниц духовных лидеров, а также часовню и библиотеку.

История Поталы началась в 637 году, когда тибетский царь построил здесь место для медитации. После разрушения в междоусобицах дворец был восстановлен в XVII веке мастерами из Непала, Китая и Тибета. Внутри более тысячи залов, многие из которых украшены золотом, драгоценными камнями и жемчугом.

Посетить Поталу можно только в составе группы, причём летом и весной на осмотр даётся всего час. Даже зимой, когда лимит увеличивается до двух часов, туристов здесь всегда очень много.

Горы Хуаншань — пейзажи, вдохновившие "Аватар"

Хуаншань, или "Цветочная гора", — одна из пяти священных вершин даосизма. Она окружена другими горами и входит в состав национального парка Чжанцзяцзе, чьи фантастические пейзажи вдохновили создателей фильма "Аватар" на летающие острова.

Здесь можно пройти знаменитую "Тропу смерти" — экстремальный маршрут длиной 12 км на высоте 2160 метров. Узкая деревянная дорожка, прикреплённая к отвесным скалам, карабины, цепи и вид, от которого захватывает дух, — всё это делает маршрут испытанием не только для тела, но и для смелости.

Для тех, кто предпочитает спокойный отдых, в горах есть канатные дороги, смотровые площадки и уютные точки, где можно выпить чай, любуясь облаками под ногами.

Уточнения

Кита́й официальное название — Кита́йская Наро́дная Респу́блика, сокращённо — КНР — государство в Восточной Азии.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Главный калибр неба: в США назвали самый мощный истребитель ВС РФ
Военные новости
Главный калибр неба: в США назвали самый мощный истребитель ВС РФ Аудио 
Учёные NOAA назвали айсберг вероятным источником звука Джулия 1999 года
Наука и техника
Учёные NOAA назвали айсберг вероятным источником звука Джулия 1999 года Аудио 
Эксперты: свеклу для борща нужно варить отдельно для сохранения цвета
Еда и рецепты
Эксперты: свеклу для борща нужно варить отдельно для сохранения цвета Аудио 
Популярное
Купил — и забыл про сервис: эти кроссоверы выживают в любом российском климате

Ищете надёжный кроссовер на вторичном рынке до 1,5 млн рублей? Мы собрали топ моделей, которые достойно переносят российские дороги и морозы.

Toyota RAV4, Honda CR-V служат дольше всего на российских дорогах
Геологи объяснили, как 80 млн лет назад Зеландия ушла под воду
Континент-призрак всплыл на карте: Зеландия готова вернуть себе место на Земле
Птица, которая нарушает все законы природы: её материнский инстинкт — обманка
Сбросили маски: милые панды оказались совсем не теми, за кого себя выдают
ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер Сводка с фронта: прорыв на Золотой Колодезь обеспечен новой тактикой ВС РФ Любовь Степушова Эволюция зеркал заднего вида: от роскошных крыльев до современных дверей авто Сергей Милешкин
Медвежий захват у стены заменит планку — эффект в разы больше
Рысь идёт следом и вы не знаете об этом: что делать, чтобы остаться целым
Секреты идеальной короткой стрижки: как выглядеть на миллион с минимальными усилиями
Секреты идеальной короткой стрижки: как выглядеть на миллион с минимальными усилиями
Последние материалы
Дизайнеры назвали плюсы и минусы дивана и кровати при ограниченном пространстве
В Монголии нашли новый вид хищного динозавра Shri rapax возрастом 75 млн лет
Засор адсорбера или шлангов мешает заправке и вызывает перелив
Выявлен недооценённый вред газовых плит для дыхательных путей — The Guardian
В Госдуме объяснили цель введения новых органичений на получение займов
Юрист Салкин: велосипедистов старше 16 лет могут оштрафовать за езду по тротуару
Найдено ископаемое, меняющее теорию о переходе животных на сушу — это лобопод
В Госдуме объяснили выход Украины из очередного соглашения СНГ
Физическая активность и контрастный душ помогают проснуться без кофе
Родиону Газманову не понравилось, когда его представили как депутата
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.