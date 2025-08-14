Египет возвращает корону курортов: россияне штурмуют пляжи Красного моря

ФСБ: Египет стал вторым по популярности направлением у россиян после Турции

Почти миллион россиян выбрали Египет для отпуска всего за полгода — такой наплыв отдыхающих страна не видела уже давно. По данным пограничной службы ФСБ, в январе-июне 2025 года туда отправились 937 044 наших соотечественника — на 40,5% больше, чем за тот же период год назад.

Почему Египет стал фаворитом

"Египет зарекомендовал себя как надёжное и безопасное направление", — отмечает Эссам Али, представитель Палаты туристических учреждений Красного моря.

По его словам, гостей привлекает:

огромный выбор развлечений — от знакомства с древними цивилизациями до пляжного отдыха,

доступные цены при хорошем уровне сервиса,

тёплый климат и Красное море, манящее в любое время года.

Конкуренция на туристическом Олимпе

Хотя Турция по-прежнему лидирует по числу поездок россиян за рубеж (19% от всех 13,6 млн), Египет уже прочно закрепился в пятёрке самых желанных направлений.

В десятку популярных также входят:

ОАЭ;

Китай;

Таиланд;

Абхазия;

Вьетнам;

Мальдивы;

Индонезия;

Шри-Ланка;

Южная Корея.

Эксперты уверены: во второй половине 2025 года интерес к Египту будет только расти.

Хургада в режиме "лето без пауз"

В пик жары пляжи Хургады становятся настоящими оазисами прохлады.

"Мы установили более 5 тысяч шезлонгов на трёх семейных пляжах. За безопасностью отдыхающих следят профессиональные спасатели и дежурные бригады скорой помощи", — рассказывает генеральный менеджер семейных пляжей Хургады Ашраф Фуад.

И местные жители, и туристы всё чаще выбирают Красное море, чтобы спастись от зноя — а вместе с ними растёт и популярность Египта как курортного направления.

Уточнения

