Египет возвращает корону курортов: россияне штурмуют пляжи Красного моря

ФСБ: Египет стал вторым по популярности направлением у россиян после Турции
2:03
Туризм

Почти миллион россиян выбрали Египет для отпуска всего за полгода — такой наплыв отдыхающих страна не видела уже давно. По данным пограничной службы ФСБ, в январе-июне 2025 года туда отправились 937 044 наших соотечественника — на 40,5% больше, чем за тот же период год назад.

Отдых на море
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Отдых на море

Почему Египет стал фаворитом

"Египет зарекомендовал себя как надёжное и безопасное направление", — отмечает Эссам Али, представитель Палаты туристических учреждений Красного моря.

По его словам, гостей привлекает:

  • огромный выбор развлечений — от знакомства с древними цивилизациями до пляжного отдыха,
  • доступные цены при хорошем уровне сервиса,
  • тёплый климат и Красное море, манящее в любое время года.

Конкуренция на туристическом Олимпе

Хотя Турция по-прежнему лидирует по числу поездок россиян за рубеж (19% от всех 13,6 млн), Египет уже прочно закрепился в пятёрке самых желанных направлений.

В десятку популярных также входят:

  • ОАЭ;
  • Китай;
  • Таиланд;
  • Абхазия;
  • Вьетнам;
  • Мальдивы;
  • Индонезия;
  • Шри-Ланка;
  • Южная Корея.

Эксперты уверены: во второй половине 2025 года интерес к Египту будет только расти.

Хургада в режиме "лето без пауз"

В пик жары пляжи Хургады становятся настоящими оазисами прохлады.

"Мы установили более 5 тысяч шезлонгов на трёх семейных пляжах. За безопасностью отдыхающих следят профессиональные спасатели и дежурные бригады скорой помощи", — рассказывает генеральный менеджер семейных пляжей Хургады Ашраф Фуад.

И местные жители, и туристы всё чаще выбирают Красное море, чтобы спастись от зноя — а вместе с ними растёт и популярность Египта как курортного направления.

Уточнения

Кра́сное мо́ре (араб. اَلْبَحرْ الأحمر‎, Al-Baḥr Al-Aḥmar; ивр. יַם סוּף‎, Yam Suf; тигринья ቀይሕ ባሕሪ, Кэйх-Бахри; сомал. Badda Cas, англ. Red Sea, фр. Mer Rouge) — внутреннее море Индийского океана, расположенное между Аравийским полуостровом и Африкой в тектонической впадине.

Федеральная служба безопасности Российской Федерации (ФСБ России) — федеральный орган исполнительной власти, в пределах своих полномочий осуществляющий государственное управление в области обеспечения безопасности Российской Федерации, борьбы с терроризмом, защиты и охраны государственной границы Российской Федерации, охраны внутренних морских вод, территориального моря, исключительной экономической зоны, континентального шельфа Российской Федерации и их природных ресурсов, обеспечивающим информационную безопасность Российской Федерации и непосредственно реализующим основные направления деятельности органов федеральной службы безопасности, определённые законодательством Российской Федерации, а также координирующим контрразведывательную деятельность федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на её осуществление.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
