Вечеринки превращаются в культурное бедствие: как мокрые пабы отражают аншлаг в Европе

В мокрых пабах Британии подают исключительно напитки

2:40 Your browser does not support the audio element. Туризм

Знаете, что такое "мокрый паб"? Это не шутка и не ошибка перевода — это особый тип британского заведения, где царит настоящая барная атмосфера.

Фото: commons.wikimedia.org by abruellmann, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ мокрый паб

Мокрый паб vs пивной паб

Мокрый паб — это бар, где подают исключительно напитки. Никакой еды, даже закусок. Это место, куда приходят не за ужином, а за живым общением, атмосферой и крепким напитком в хорошей компании. В отличие от него пивной паб предлагает не только пиво, сидр или чайный гриб, но и полноценное меню — от бургеров до воскресных ростбифов.

Какие ещё бывают пабы?

Британская культура пабов гораздо богаче, чем может показаться.

Джин-хаус — минимализм на максималках: без сидений, с простеньким интерьером, зато с акцентом на выпивку.

Пабы с крафтовым пивом — часто часть пивоварен, с ограниченным, но авторским ассортиментом.

Фрихаусы и микропабы — независимые и часто крошечные, они предлагают редкие сорта и душевную атмосферу.

Гастропабы — пабы для гурманов, где кухня на уровне хорошего ресторана.

Пабы с плоской крышей и спортивные бары — каждый со своей спецификой и аудиторией.

Европа под наплывом туристов

Туризм в Европе в 2024 году достиг пика: 1,2 миллиарда ночей! Но с ростом популярности пришли и проблемы — от перенаселённости до культурной деградации.

Венеция страдает от наплыва людей и разрушения экосистемы.

Римини в Италии — рекордсмен по числу туристов на квадратный километр.

Барселона сталкивается с нехваткой жилья и вытеснением местных из центра.

Брюгге в Бельгии размещал антирекламу, чтобы скрыть город от туристов.

Мон-Сен-Мишель принимает до 36 000 гостей в день — аббатство на грани перенапряжения.

Скеллиг Майкл в Ирландии стал жертвой славы после "Звёздных войн" — допуск ограничен до 180 человек в день.

Альтернативы туристическим капканам

К счастью, есть ещё места, не испорченные толпами:

Апулия — недорогая и аутентичная Италия без суеты.

Триест и Истрия — настоящий венецианский дух без давки.

Гравоза — креативное сердце Дубровника, куда перебрались художники и мастера.

острова Скаттери и Ишмюррей в Ирландии — скрытые жемчужины, где можно остаться наедине с природой и историей.

Уточнения

Паб (англ. Pub - сокращённо от Public house, буквально "публичный дом" в значении общественного места сбора населения; ирл. tábhairne, "таверна") — заведение, в котором продаются алкогольные напитки для распития внутри или вне данного помещения. Традиционно существуют в Великобритании и Ирландии и являются частью социальной культуры этих стран.

