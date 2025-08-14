Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Вечеринки превращаются в культурное бедствие: как мокрые пабы отражают аншлаг в Европе

В мокрых пабах Британии подают исключительно напитки
2:40
Туризм

Знаете, что такое "мокрый паб"? Это не шутка и не ошибка перевода — это особый тип британского заведения, где царит настоящая барная атмосфера.

мокрый паб
Фото: commons.wikimedia.org by abruellmann, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
мокрый паб

Мокрый паб vs пивной паб

Мокрый паб — это бар, где подают исключительно напитки. Никакой еды, даже закусок. Это место, куда приходят не за ужином, а за живым общением, атмосферой и крепким напитком в хорошей компании. В отличие от него пивной паб предлагает не только пиво, сидр или чайный гриб, но и полноценное меню — от бургеров до воскресных ростбифов.

Какие ещё бывают пабы?

Британская культура пабов гораздо богаче, чем может показаться.

  • Джин-хаус — минимализм на максималках: без сидений, с простеньким интерьером, зато с акцентом на выпивку.
  • Пабы с крафтовым пивом — часто часть пивоварен, с ограниченным, но авторским ассортиментом.
  • Фрихаусы и микропабы — независимые и часто крошечные, они предлагают редкие сорта и душевную атмосферу.
  • Гастропабы — пабы для гурманов, где кухня на уровне хорошего ресторана.
  • Пабы с плоской крышей и спортивные бары — каждый со своей спецификой и аудиторией.

Европа под наплывом туристов

Туризм в Европе в 2024 году достиг пика: 1,2 миллиарда ночей! Но с ростом популярности пришли и проблемы — от перенаселённости до культурной деградации.

  • Венеция страдает от наплыва людей и разрушения экосистемы.
  • Римини в Италии — рекордсмен по числу туристов на квадратный километр.
  • Барселона сталкивается с нехваткой жилья и вытеснением местных из центра.
  • Брюгге в Бельгии размещал антирекламу, чтобы скрыть город от туристов.
  • Мон-Сен-Мишель принимает до 36 000 гостей в день — аббатство на грани перенапряжения.
  • Скеллиг Майкл в Ирландии стал жертвой славы после "Звёздных войн" — допуск ограничен до 180 человек в день.

Альтернативы туристическим капканам

К счастью, есть ещё места, не испорченные толпами:

  • Апулия — недорогая и аутентичная Италия без суеты.
  • Триест и Истрия — настоящий венецианский дух без давки.
  • Гравоза — креативное сердце Дубровника, куда перебрались художники и мастера.
  • острова Скаттери и Ишмюррей в Ирландии — скрытые жемчужины, где можно остаться наедине с природой и историей.

Уточнения

Паб (англ. Pub - сокращённо от Public house, буквально "публичный дом" в значении общественного места сбора населения; ирл. tábhairne, "таверна") — заведение, в котором продаются алкогольные напитки для распития внутри или вне данного помещения. Традиционно существуют в Великобритании и Ирландии и являются частью социальной культуры этих стран.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
