Достопримечательности Франции: от лавандовых полей до горных вершин

Франция удерживает статус самой посещаемой страны мира: открываем секреты

2:07 Your browser does not support the audio element. Туризм

Франция уже более 30 лет удерживает статус самой посещаемой страны мира. И в этом нет ничего удивительного: от заснеженных Альп до морских побережий, от средневековых замков до уютных ресторанчиков с сыром и вином — здесь каждый найдёт что-то для себя.

Фото: commons.wikimedia.org by Mboesch, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Франция

По прогнозам, в 2025 году страну посетят 89,4 миллиона туристов. И Париж, конечно же, остаётся главной точкой притяжения.

Лувр ежегодно встречает до 9 миллионов человек, хотя из-за перегрузки музею уже приходилось временно закрываться. А Версаль с его великолепным дворцом и садами собирает около 10 миллионов гостей в год.

Любители природы отправляются в Прованс, особенно в сезон цветения лаванды — с июня по ноябрь. Валансоль считается самым живописным лавандовым полем Франции.

А на побережье Нормандии можно увидеть Мон-Сен-Мишель — остров-аббатство, который во время прилива становится полностью отрезанным от суши.

Если вы мечтаете о белом Рождестве, Французские Альпы — идеальное направление. Курортные деревушки вроде Межев и Шамони становятся особенно популярны в декабре.

Не обязательно кататься на лыжах — можно просто наслаждаться пейзажами и роскошью 5-звёздочных отелей.

Французская кухня — отдельная причина полюбить эту страну. Здесь находятся 639 ресторанов со звёздами Мишлен, 31 из которых удостоены трёх звёзд.

Один из таких — Septime в Париже. Ресторан с уютной атмосферой и сезонным меню под управлением шефа Бертрана Гребо занял 40-е место в мировом рейтинге лучших ресторанов.

Для настоящих гурманов стоит заглянуть в Бордо. Ресторан Vivants на улице Бахютье предлагает 1000 видов натурального вина и блюда от шефа Танги Лавиале, создавая атмосферу настоящей винной сказки.

Уточнения

Францу́зская Респу́блика (фр. République française,) — трансконтинентальное государство, включающее основную территорию в Западной Европе и ряд заморских регионов и территорий в разных частях света. Столица — Париж. Девиз Республики — "Свобода, равенство, братство", её принцип — правление народа, народом и для народа.

