Захватывающее перуанское приключение: 1900 видов птиц и один секретный национальный парк

Секреты перуанских джунглей: отель и волонтерство для любителей природы

Вы знали, что Перу занимает второе место в мире по числу видов птиц? Здесь их почти 1900, и всё это — на фоне заснеженных Анд, амазонских джунглей и прибрежных пустынь.

Фото: Designed by Freepik by GarryKillian, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Перу, птицы

Национальный парк Ману: путь в сердце биоразнообразия

Одно из самых захватывающих мест для наблюдения за птицами — биологическая станция Ману, расположенная в труднодоступной части одноимённого национального парка. Этот объект Всемирного наследия ЮНЕСКО открывает доступ к одному из самых насыщенных живыми существами тропических лесов на планете.

Во время тура (4 или 7 дней) участники поднимаются от 530 до 2820 метров над уровнем моря, проходя через облачные, горные и тропические леса. На маршруте встречаются:

шлемоносный казуар

бородатая неясыть

красный ара

белолицая муравьянка

хохлатый квезаль

Путешествие начинается в Куско — древней столице инков, которая сама по себе достойна отдельного визита.

Где жить и кого встретить в джунглях

Одной из остановок является отель Cock-of-the-Rock Lodge, названный в честь национальной птицы Перу. Домики, утопающие в зелени, расположены прямо среди деревьев, а из окон можно увидеть:

белобрюхих древесных кукушек

длиннохвостых сорокопутов

саму "петушиную скалу" — символ страны

Гостей ждёт уют, вкусная еда и тишина настоящих джунглей.

Волонтёрство без опыта

Для тех, кто хочет остаться дольше, Ману предлагает волонтёрские программы — участвовать может каждый, достаточно просто любви к природе.

Лучшие места за пределами Ману

Наблюдать за птицами можно и самостоятельно. Вот несколько локаций:

Озеро Уакарпай (в 30 км от Куско): гигантский колибри, расписной малюр, бородатая неясыть

Абра-Патрисия (4 часа от аэропорта Тарапото): длинноухий сыч, блестящая мухоловка, бронзовая инка

Озеро Сандовал (Амазония, рядом с Пуэрто-Мальдонадо): туканы, цапли, попугаи, зимородки

Каньон Колка и Каньон Чона: шанс увидеть андского кондора — одну из крупнейших летающих птиц в мире (размах крыльев до 3 метров!)

Экскурсии по всей стране

Компания Birds of Peru Tours организует поездки не только в Ману. Варианты — от северных пустынь до восточных низменностей. Среди редких видов — лопатохвост, беломасковая муравьянка, длинноухий сыч.

Уточнения

Респу́блика Перу́ (исп. República del Perú), — государство в Южной Америке. Граничит на северо-западе с Эквадором, на севере — с Колумбией, на востоке — с Бразилией, на юго-востоке — с Боливией и Чили. На западе омывается Тихим океаном. Третья по площади (после Бразилии и Аргентины) страна Южной Америки.

