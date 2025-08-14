Захватывающее перуанское приключение: 1900 видов птиц и один секретный национальный парк

Вы знали, что Перу занимает второе место в мире по числу видов птиц? Здесь их почти 1900, и всё это — на фоне заснеженных Анд, амазонских джунглей и прибрежных пустынь.
Одно из самых захватывающих мест для наблюдения за птицами — биологическая станция Ману, расположенная в труднодоступной части одноимённого национального парка. Этот объект Всемирного наследия ЮНЕСКО открывает доступ к одному из самых насыщенных живыми существами тропических лесов на планете.
Во время тура (4 или 7 дней) участники поднимаются от 530 до 2820 метров над уровнем моря, проходя через облачные, горные и тропические леса. На маршруте встречаются:
Путешествие начинается в Куско — древней столице инков, которая сама по себе достойна отдельного визита.
Одной из остановок является отель Cock-of-the-Rock Lodge, названный в честь национальной птицы Перу. Домики, утопающие в зелени, расположены прямо среди деревьев, а из окон можно увидеть:
Гостей ждёт уют, вкусная еда и тишина настоящих джунглей.
Для тех, кто хочет остаться дольше, Ману предлагает волонтёрские программы — участвовать может каждый, достаточно просто любви к природе.
Наблюдать за птицами можно и самостоятельно. Вот несколько локаций:
Компания Birds of Peru Tours организует поездки не только в Ману. Варианты — от северных пустынь до восточных низменностей. Среди редких видов — лопатохвост, беломасковая муравьянка, длинноухий сыч.
