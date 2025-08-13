Италия без грабежа: уникальные цены на отдых в Roccella Ionica удивят!

Летний отдых без долгов: как Roccella Ionica изменила правила игры

Лето 2025 года прошло под знаком паники: цены на пляжные зоны, рестораны и развлечения в Италии стали поводом для бесконечных споров. В соцсетях — волна негодования, в прессе — разговоры о "летнем грабежe". Однако за всей этой суматохой многие упустили одно важное исключение.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use пляжи Италии

В то время как туристы массово смотрят в сторону более доступных курортов за границей, юг Италии даёт достойный и, главное, бюджетный ответ. Городок Roccella Ionica, расположенный в провинции Реджо-ди-Калабрия, официально признан самым дешёвым пляжем Италии по версии журнала Men's Health.

Роччелла-Йоника: море, музыка и разумные цены

"В Рокчелле, как и в её окрестностях, можно провести отпуск, не влезая в долги, — говорится в статье. — Пляжные услуги здесь стоят на удивление недорого".

Комплект из зонтика и двух шезлонгов обойдётся всего в 13 евро в день.

Ужин из свежей рыбы — около 20 евро, а жареное блюдо — от 10 евро.

Аперитив на закате, да ещё и на парусной лодке? 35 евро с человека, включая напитки.

Парковка? Без проблем — в городе легко найти место, где оставить машину на весь день без переплат.

Чистое море, фестивали и никакого хайпа

Главный актив Рокчеллы — не только цены. Местные пляжи много лет подряд получают Голубой флаг за чистоту и качество воды.

А ещё здесь проходит Roccella Jazz Festival — культурное событие с участием звёзд итальянской сцены. Так где же пресловутый "туристический грабёж"? Кажется, просто не сюда зашли камеры.

Уточнения

Рочче́лла-Йо́ника (итал. Roccella Ionica) — коммуна в Италии, располагается в регионе Калабрия, подчиняется административному центру Реджо-Калабрия. Покровителем коммуны почитается святой мученик Викторий Кесарийский, празднование 21 мая.

