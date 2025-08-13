Италия без грабежа: уникальные цены на отдых в Roccella Ionica удивят!

Лето 2025 года прошло под знаком паники: цены на пляжные зоны, рестораны и развлечения в Италии стали поводом для бесконечных споров. В соцсетях — волна негодования, в прессе — разговоры о "летнем грабежe". Однако за всей этой суматохой многие упустили одно важное исключение.
В то время как туристы массово смотрят в сторону более доступных курортов за границей, юг Италии даёт достойный и, главное, бюджетный ответ. Городок Roccella Ionica, расположенный в провинции Реджо-ди-Калабрия, официально признан самым дешёвым пляжем Италии по версии журнала Men's Health.
"В Рокчелле, как и в её окрестностях, можно провести отпуск, не влезая в долги, — говорится в статье. — Пляжные услуги здесь стоят на удивление недорого".
Главный актив Рокчеллы — не только цены. Местные пляжи много лет подряд получают Голубой флаг за чистоту и качество воды.
А ещё здесь проходит Roccella Jazz Festival — культурное событие с участием звёзд итальянской сцены. Так где же пресловутый "туристический грабёж"? Кажется, просто не сюда зашли камеры.
Рочче́лла-Йо́ника (итал. Roccella Ionica) — коммуна в Италии, располагается в регионе Калабрия, подчиняется административному центру Реджо-Калабрия. Покровителем коммуны почитается святой мученик Викторий Кесарийский, празднование 21 мая.
