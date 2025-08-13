Архипелаг из 17 000 загадок: страна, где вулканы дышат, а кофе стоит как золото

Гиды по Юго-Восточной Азии назвали Керинчи самым высоким действующим вулканом региона

Туризм

Если бы Земля решила написать автобиографию, Индонезия стала бы её главной героиней — с золотистыми пляжами Бали, туманными вершинами Восточных гор, шумными базарами Джакарты и тихими деревнями, спрятанными в глубине джунглей. Эта страна захватывает с первой минуты и не отпускает до конца путешествия.

Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Argenberg, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Пляж Индонезии

Государство из 17 000 островов

Когда вы слышите "Индонезия", может показаться, что речь идёт об одном большом острове. Но на самом деле это гигантский архипелаг из примерно 17 тысяч островов, из которых около шести тысяч обитаемы.

От западной до восточной точки страны — более пяти тысяч километров, что даже больше расстояния от Москвы до Мумбаи. При этом все эти острова объединены одной страной, одной валютой и одним президентом.

Остров Ява — отдельная история: это один из самых активных вулканических регионов планеты, где под ногами буквально "дышит" земля.

Самый высокий действующий вулкан Юго-Восточной Азии

Любителям экстрима Индонезия приготовила особенный сюрприз — гору Керинчи (Gunung Kerinci), которая возвышается на 3 805 метров над уровнем моря. Это не только самая высокая точка страны, но и самый высокий действующий вулкан Юго-Восточной Азии.

Он расположен на Суматре, в национальном парке Керинчи Себлат — объекте Всемирного наследия ЮНЕСКО. Подъём сюда — серьёзное испытание: тропы бывают заболочены, погода переменчива, а на вершине могут ждать снежные поля и клубы дыма из кратера. Но каждый год сотни альпинистов идут сюда, чтобы увидеть рассвет над облаками, тропический лес, исчезающий внизу, и почувствовать дыхание вулкана.

Кофе за $600 за килограмм

Да, это не ошибка: Kopi Luwak — самый дорогой кофе в мире, и его цена может достигать 600 долларов за килограмм. Секрет в способе производства, который может шокировать новичков.

Маленькое животное — мусанг (или Luwak) — ест кофейные ягоды, переваривает их, а затем выводит непереваренные зёрна. После этого их собирают, моют, обжаривают и готовят из них напиток.

Считается, что ферментация в желудке животного придаёт кофе особую мягкость, убирает излишнюю горечь и делает аромат глубже.

Уточнения

Индоне́зия официальное название — Респу́блика Индоне́зия (индон. Republik Indonesia [reˈpublik ɪndoˈnesia]) — государство в Юго-Восточной Азии.

