Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Современный интерьер требует индивидуального подхода, а не копирования
Врачи не рекомендуют отказываться от цельных фруктов из-за страха перед фруктозой
Politico: США призвали Украину реалистично оценить боеспособность перед саммитом на Аляске
Игры в утренние и вечерние часы наиболее полезны для кошек: зоопсихологи
После уборки лука почву восстанавливают компостом и сидератами
Sky News: ЕС смягчит санкции, если Россия и Украина договорятся о паузе в боях
Полудлинная стрижка боб стала главным трендом лета 2025 года
Геологи обнаружили в кернах Баффинова залива платину и иридий космического происхождения
Арабский шейх Анастасии Волочковой оказался ряженым армянином

Архипелаг из 17 000 загадок: страна, где вулканы дышат, а кофе стоит как золото

Гиды по Юго-Восточной Азии назвали Керинчи самым высоким действующим вулканом региона
2:31
Туризм

Если бы Земля решила написать автобиографию, Индонезия стала бы её главной героиней — с золотистыми пляжами Бали, туманными вершинами Восточных гор, шумными базарами Джакарты и тихими деревнями, спрятанными в глубине джунглей. Эта страна захватывает с первой минуты и не отпускает до конца путешествия.

Пляж Индонезии
Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Argenberg, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Пляж Индонезии

Государство из 17 000 островов

Когда вы слышите "Индонезия", может показаться, что речь идёт об одном большом острове. Но на самом деле это гигантский архипелаг из примерно 17 тысяч островов, из которых около шести тысяч обитаемы.

От западной до восточной точки страны — более пяти тысяч километров, что даже больше расстояния от Москвы до Мумбаи. При этом все эти острова объединены одной страной, одной валютой и одним президентом.

Остров Ява — отдельная история: это один из самых активных вулканических регионов планеты, где под ногами буквально "дышит" земля.

Самый высокий действующий вулкан Юго-Восточной Азии

Любителям экстрима Индонезия приготовила особенный сюрприз — гору Керинчи (Gunung Kerinci), которая возвышается на 3 805 метров над уровнем моря. Это не только самая высокая точка страны, но и самый высокий действующий вулкан Юго-Восточной Азии.

Он расположен на Суматре, в национальном парке Керинчи Себлат — объекте Всемирного наследия ЮНЕСКО. Подъём сюда — серьёзное испытание: тропы бывают заболочены, погода переменчива, а на вершине могут ждать снежные поля и клубы дыма из кратера. Но каждый год сотни альпинистов идут сюда, чтобы увидеть рассвет над облаками, тропический лес, исчезающий внизу, и почувствовать дыхание вулкана.

Кофе за $600 за килограмм

Да, это не ошибка: Kopi Luwak — самый дорогой кофе в мире, и его цена может достигать 600 долларов за килограмм. Секрет в способе производства, который может шокировать новичков.

Маленькое животное — мусанг (или Luwak) — ест кофейные ягоды, переваривает их, а затем выводит непереваренные зёрна. После этого их собирают, моют, обжаривают и готовят из них напиток.

Считается, что ферментация в желудке животного придаёт кофе особую мягкость, убирает излишнюю горечь и делает аромат глубже.

Уточнения

Индоне́зия официальное название — Респу́блика Индоне́зия (индон. Republik Indonesia [reˈpublik ɪndoˈnesia]) — государство в Юго-Восточной Азии.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Toyota RAV4, Honda CR-V служат дольше всего на российских дорогах
Авто
Toyota RAV4, Honda CR-V служат дольше всего на российских дорогах Аудио 
Кустарниковая собака из Южной Америки имеет численность менее 10 000 особей
Домашние животные
Кустарниковая собака из Южной Америки имеет численность менее 10 000 особей Аудио 
Кинологи составили рейтинг пород собак с лучшей обучаемостью и интеллектом
Домашние животные
Кинологи составили рейтинг пород собак с лучшей обучаемостью и интеллектом Аудио 
Популярное
Черное море уже не прежнее: опасные пришельцы множатся у крымских берегов — некоторые опаснее акул

У крымских берегов всё чаще встречаются тропические рыбы. Учёные объяснили, откуда они приплывают и какие виды уже прижились.

В Черном море у Крыма зафиксировано более 25 видов нетипичных рыб
Кустарниковая собака из Южной Америки имеет численность менее 10 000 особей
Призраки дикой природы: редчайшие псы планеты, о которых вы даже не слышали
Ресторанный вкус дома: способ варки пельменей, о котором знают единицы
Последний бой костолома: доисторический убийца верблюдов пал от кошачьих лап
ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер Сводка с фронта: прорыв на Золотой Колодезь обеспечен новой тактикой ВС РФ Любовь Степушова Эволюция зеркал заднего вида: от роскошных крыльев до современных дверей авто Сергей Милешкин
Такого зверя вы не встретите дважды: существо с квадратным лицом, которое природа будто придумала в шутку
Кот застыл, глядя в пустоту: что он видит там, где для нас — лишь тьма
Купил — и забыл про сервис: эти кроссоверы выживают в любом российском климате
Купил — и забыл про сервис: эти кроссоверы выживают в любом российском климате
Последние материалы
Летний корейский уход за кожей: как откорректировать 10-ступенчатую систему
С 1 сентября в России изменится порядок расчета среднего заработка — Нилов
Почему гибриды могут гореть чаще, чем автомобили с ДВС
Трамп отказался обсуждать требования ЕС по Украине на переговорах с Путиным
Вико-овсяная смесь и кормовой люпин признаны лучшими сидератами сезона
Купайте питомца в воде 35–37 °C, чтобы сохранить защитный липидный слой
Сон улучшится за 2–3 недели при правильном режиме и снижении стресса
Обработка обуви уксусом и содой помогает поддерживать гигиену
Гиды предупредили туристов об обязательных чеках и запрете ночных пляжей в Италии
Учёные объяснили, как землетрясения питают подземные микробные экосистемы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.