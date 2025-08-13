Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему гибриды могут гореть чаще, чем автомобили с ДВС
Вико-овсяная смесь и кормовой люпин признаны лучшими сидератами сезона
Купайте питомца в воде 35–37 °C, чтобы сохранить защитный липидный слой
Сон улучшится за 2–3 недели при правильном режиме и снижении стресса
Обработка обуви уксусом и содой помогает поддерживать гигиену
Учёные объяснили, как землетрясения питают подземные микробные экосистемы
Полный перекат, разгибание ног и тела проработают глубокие мышцы кора
Комик Гурам Амарян из шоу Stand Up взял в жёны 21-летнюю студентку
Повар рекомендовала добавлять чеснок в воду для усиления вкуса картофеля

Италия проверяет туристов на прочность: законы, которые удивляют даже бывалых путешественников

Гиды предупредили туристов об обязательных чеках и запрете ночных пляжей в Италии
2:00
Туризм

Италия — это не только Колизей, Венеция и пицца. Эта страна в самом сердце Средиземноморья поражает своим ландшафтом: почти 80% её территории занимают горы и холмы. Но есть и другая Италия — та, что живёт по собственным законам и традициям, которые иногда вызывают у туристов лёгкий шок.

Турин
Фото: commons.wikimedia.org by Marit & Toomas Hinnosaar, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Турин

Чеки обязательны

В Италии не стоит пренебрегать кассовым чеком. Здесь это не просто бумажка для отчётности — при выходе из магазина полицейский или карабинер может попросить его предъявить. Если чека нет, вам грозит внушительный штраф. Такая строгость объясняется борьбой с теневой экономикой, поэтому даже за маленькую покупку в киоске берите чек и храните его хотя бы до конца дня.

Пляжи — только днём

Законы страны запрещают ночные визиты на пляжи. Даже тихая прогулка под звёздами у моря может обернуться неприятной встречей с полицией.

Не уносите море с собой

Казалось бы, что плохого в том, чтобы набрать бутылочку морской воды или прихватить пару красивых камешков? Но в Италии за это могут оштрафовать на 150 евро. Местные власти строго охраняют прибрежные ресурсы, ведь массовое "сувенирное" увлечение туристов со временем способно навредить экосистеме. Поэтому, если хотите сохранить воспоминания, лучше сделать красивые фото или купить сувенир в лавке.

Время — понятие гибкое

Расписания поездов, электричек или городского транспорта здесь воспринимаются скорее как ориентир, чем строгий график. Опоздания — привычная часть итальянского ритма жизни.

Магазины и их режим

Большинство магазинов работают до 19:00-20:00, но с длинным обеденным перерывом — с 12:00 до 16:00. А воскресенье в Италии — день отдыха, когда многие торговые точки закрыты.

Уточнения

Пляж (от фр. plage — отлогий морской берег) — относительно ровная поверхность берега водоёма, образованная его денудацией под действием воды и ветра.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Кулинары назвали способ варки сочных пельменей без разрыва теста
Еда и рецепты
Кулинары назвали способ варки сочных пельменей без разрыва теста Аудио 
Эксперты: свеклу для борща нужно варить отдельно для сохранения цвета
Еда и рецепты
Эксперты: свеклу для борща нужно варить отдельно для сохранения цвета Аудио 
Популярное
Черное море уже не прежнее: опасные пришельцы множатся у крымских берегов — некоторые опаснее акул

У крымских берегов всё чаще встречаются тропические рыбы. Учёные объяснили, откуда они приплывают и какие виды уже прижились.

В Черном море у Крыма зафиксировано более 25 видов нетипичных рыб
Кустарниковая собака из Южной Америки имеет численность менее 10 000 особей
Призраки дикой природы: редчайшие псы планеты, о которых вы даже не слышали
Ресторанный вкус дома: способ варки пельменей, о котором знают единицы
Последний бой костолома: доисторический убийца верблюдов пал от кошачьих лап
ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер Сводка с фронта: прорыв на Золотой Колодезь обеспечен новой тактикой ВС РФ Любовь Степушова Эволюция зеркал заднего вида: от роскошных крыльев до современных дверей авто Сергей Милешкин
Такого зверя вы не встретите дважды: существо с квадратным лицом, которое природа будто придумала в шутку
Кот застыл, глядя в пустоту: что он видит там, где для нас — лишь тьма
Купил — и забыл про сервис: эти кроссоверы выживают в любом российском климате
Купил — и забыл про сервис: эти кроссоверы выживают в любом российском климате
Последние материалы
Орбан: вступление Украины в ЕС приведет к обнищанию Венгрии
Поглаживайте кошку, чтобы переключить её с ночных скачков на отдых
Мировому рынку не хватает российской нефти
Натуральное средство для восстановления волос и закрашивания седины: шалфей
Эксперт Перенджиев: Украина — главный ресурс теневой экономики Британии
Регулярная проверка и чистое масло помогут продлить срок службы турбины
Лёгкий овощной пирог: готовим быструю и вкусную выпечку дома
Прокачать выносливость, укрепить спину и пресс поможет медвежий захват у стены
Розы не цветут: в сентябре нужно исключить азот и добавить фосфор с калием
GEANT4 показал возможность жизни подо льдом Марса и спутников гигантов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.