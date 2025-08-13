Италия проверяет туристов на прочность: законы, которые удивляют даже бывалых путешественников

Гиды предупредили туристов об обязательных чеках и запрете ночных пляжей в Италии

Италия — это не только Колизей, Венеция и пицца. Эта страна в самом сердце Средиземноморья поражает своим ландшафтом: почти 80% её территории занимают горы и холмы. Но есть и другая Италия — та, что живёт по собственным законам и традициям, которые иногда вызывают у туристов лёгкий шок.

Фото: commons.wikimedia.org by Marit & Toomas Hinnosaar, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Турин

Чеки обязательны

В Италии не стоит пренебрегать кассовым чеком. Здесь это не просто бумажка для отчётности — при выходе из магазина полицейский или карабинер может попросить его предъявить. Если чека нет, вам грозит внушительный штраф. Такая строгость объясняется борьбой с теневой экономикой, поэтому даже за маленькую покупку в киоске берите чек и храните его хотя бы до конца дня.

Пляжи — только днём

Законы страны запрещают ночные визиты на пляжи. Даже тихая прогулка под звёздами у моря может обернуться неприятной встречей с полицией.

Не уносите море с собой

Казалось бы, что плохого в том, чтобы набрать бутылочку морской воды или прихватить пару красивых камешков? Но в Италии за это могут оштрафовать на 150 евро. Местные власти строго охраняют прибрежные ресурсы, ведь массовое "сувенирное" увлечение туристов со временем способно навредить экосистеме. Поэтому, если хотите сохранить воспоминания, лучше сделать красивые фото или купить сувенир в лавке.

Время — понятие гибкое

Расписания поездов, электричек или городского транспорта здесь воспринимаются скорее как ориентир, чем строгий график. Опоздания — привычная часть итальянского ритма жизни.

Магазины и их режим

Большинство магазинов работают до 19:00-20:00, но с длинным обеденным перерывом — с 12:00 до 16:00. А воскресенье в Италии — день отдыха, когда многие торговые точки закрыты.

Уточнения

