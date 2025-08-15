Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Бизнес-класс S7 взлетает вверх: как сокращение флота превратилось в рекорд продаж

Продажи билетов в бизнес-класс S7 Airlines выросли на 43% за полгода 2025 года
Туризм

За первые шесть месяцев 2025 года продажи билетов в бизнес-класс S7 Airlines увеличились на 43%, достигнув почти 186 тысяч проданных мест. Основными драйверами роста стали расширение предложения и высокий спрос среди корпоративных клиентов.

Авиакомпания S7 Airlines
Фото: wikimedia.org by Сергей Коровкин 84, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Авиакомпания S7 Airlines

Среди внутренних рейсов лидируют маршруты Москва — Новосибирск, Москва — Сочи и Новосибирск — Сочи. В международном сегменте наибольшим спросом пользуются рейсы Иркутск — Бангкок, Москва — Анталья и Москва — Стамбул.

Существенный прирост объясняется тем, что бизнес-класс на 16 самолётах Airbus A320ceo появился только в октябре 2024 года. До этого авиапарк в основном был укомплектован одноклассными салонами.

Количество Airbus A320neo с 2023 года сократилось с 39 до 11. Одновременно A320ceo были перекомпонованы в "полный эконом" в связи с выводом из эксплуатации A319.

S7 Airlines располагает крупной платёжеспособной аудиторией: более 50 тысяч юридических лиц являются корпоративными клиентами, ежемесячно оформляя свыше 160 тысяч перелётов. Это создаёт устойчивый спрос на премиальные места даже в условиях меняющейся структуры авиапарка.

Уточнения

S7 Airlines (рус. эс сэвэн эйрлайнс, юридическое наименование: Акционерное общество «Авиакомпания „Сибирь“») — российская авиакомпания, выполняет внутренние и международные пассажирские авиаперевозки, входит в перечень системообразующих организаций России, является крупнейшей частной авиакомпанией России.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
