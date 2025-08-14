Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Балатон теряет туристов и экосистему: почему уровень воды в знаменитом озере на рекордно низком уровне

Уровень воды в озере Балатон в Венгрии стремительно снижается из-за жаркого лета
Туризм

Этим летом на озере Балатон стало значительно меньше отдыхающих по сравнению с предыдущим сезоном.

Балатон
Фото: commons.wikimedia.org by Takkk, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Балатон

Обслуживание и гостеприимство в такие моменты итак стоят под угрозой, но теперь добавилась еще одна тревожная проблема: уровень воды в озере очень низок.

На южном побережье гостям приходится проходить большие расстояния, чтобы найти места, подходящие для купания.

В настоящее время средний уровень воды составляет всего 185 см, что весьма тревожно, учитывая, что на конец июня уровень достигал 190 см. Национальное управление водных ресурсов сообщает, что за последние две недели уровень воды поднимался лишь на 5 сантиметров.

В 2022 году уровень воды был на рекордно низком уровне — всего 198 см, поэтому сейчас он все еще остается ниже привычной нормы. 

Снижение уровня воды обусловлено жарким и ветреным летом, которое ускоряет испарение, что приводит к уменьшению площади озера. Местные жители и туристические операторы опасаются, что дальнейшее снижение уровня воды вынудит ещё больше людей отказаться от посещения, и в результате озеро столкнется с экономическими и природными проблемами одновременно.

Уточнения

Ба́лато́н (венг. Balaton, нем. Plattensee, словац. Blatenské jazero, словен. Blatno jezero, лат. Pelso) — озеро на западе Венгрии, крупнейшее в Центральной Европе. Побережье Балатона — важнейший курортный район Венгрии с выходами минеральных и термальных источников. Хорошо развито рыболовство. Озеро судоходно.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
