Гастротур в Испании: в этом городе сочетают мясо, сыры, миндаль и пирог в одной трапезе

Мурсия вошла в список лучших гастрономических направлений Испании — The Guardian

Туризм

Мурсия — один из лучших гастрономических городов Испании.

Фото: ru.wikipedia.org by Murcianboy is licensed under free more info Мурсия

Вино здесь тоже восхитительное. К каждому бокалу подают местные угощения: мясную нарезку, сыры, миндаль, эмпанада с тунцом и фирменное мурсийское блюдо — пастель де карне, сытный пирог с мясом и яйцом в слоеном тесте.

Мурсия, которую называют "садом Европы", экспортирует около 20% испанских фруктов и овощей. Это связано с обширной сетью садов, окружающих город, где здания в стиле барокко и тапас-бары сосредоточены вокруг площади Пласа-де-лас-Флорес. По воскресеньям здесь принято собираться семьями в деревенских ресторанах.

Каждую весну в городе проходит фестиваль Bando de la Huerta, во время которого местные жители надевают традиционные костюмы и угощаются блюдами местной кухни, сообщает The Guardian.

Уточнения

Эмпана́да (исп. empanada — букв. «завёрнутая в хлеб») — пирожок в испаноязычных странах, популярный также в США, Португалии и Бразилии. Тесто для эмпанад замешивают на пшеничной или кукурузной муке, их начиняют мясом, овощами или фруктами и выпекают в печи или обжаривают во фритюре.



