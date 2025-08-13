Полёт под конвоем: пассажирский рейс встретили в Чехии как потенциальную угрозу

Самолет Boeing 737 авиакомпании Ryanair, выполнявший рейс FR-9962 из Софии в Лондон, находился в воздушном пространстве Австрии, когда не получил разрешение на вход в чешское воздушное пространство. В результате пилот решил остаться в Австрии и обойти Чехию.
Во время полёта к самолёту присоединились два истребителя Eurofighter, которые сопровождали его до границы с Нидерландами. Воздушное судно успешно приземлилось в аэропорту Станстед примерно через два часа после того, как ему отказали во входе в Чехию.
По информации, полученной от The Aviation Herald, Чехия отправила истребители из-за угрозы потенциальной атаки, однако, как выяснилось, ничего подозрительного не было. Самолёт остался в Станстеде на ночь и продолжил свой рейс на следующее утро.
Ryanair — ирландская сверхбюджетная авиакомпания, основанная в 1984 году. Её штаб-квартира находится в Дублине, Ирландия, а основные операционные базы — в аэропортах Дублина и Лондона Станстед.
