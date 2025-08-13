Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Когда прошлое оживает: выставка в Кемерово переносит зрителей в самое пекло двух войн

В Кемерово открылась выставка Музея-заповедника «Бородинское поле» с экспонатами 1812 и 1941 годов
1:57
Туризм

Представьте, что вы оказываетесь в самом сердце Бородинского сражения 1812 года или на линии фронта в 40-е годы прошлого века. В Кемерово это станет реальностью: сюда приехала уникальная выставка из Музея-заповедника "Бородинское поле" (Московская область), которая буквально переносит зрителя в ключевые моменты истории.

Бородинское поле 190503
Фото: commons.wikimedia.org by Grigorius m, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Бородинское поле 190503

Две войны — одно поле

Бородинское поле — место, которое пережило два великих испытания. В 1812 году здесь развернулось Бородинское сражение, ставшее одним из самых кровопролитных в Отечественной войне с Наполеоном. А в 1941 году Красная армия сумела задержать наступление фашистов на Москву на шесть долгих дней, что сыграло важную роль в обороне столицы.

На выставке в Кемерово представлено около 240 экспонатов, связанных с обеими эпохами: снаряжение, обмундирование и археологические находки прямо с поля боёв, сообщает Сiбдепо.

Живая история в деталях

Зрители смогут увидеть подлинные мундиры лейб-гвардии гусарского полка 1812 года — с яркими цветами, богатой тканью и вышивкой. Эти вещи носили настоящие солдаты более двух веков назад.

Сотрудники музея отмечают: в начале XIX века эстетике военной формы придавали особое значение. Многие декоративные элементы, вроде 120 блестящих пуговиц на гусарском мундире, не имели практической функции, но служили украшением.

Кроме формы, на выставке можно рассмотреть оружие, снаряды и живописные полотна, сохранившиеся со времён сражений. Всё это позволяет ощутить атмосферу тех лет и буквально прикоснуться к истории.

Уточнения

Бороди́нское сраже́ние или Бороди́нская би́тва — крупнейшее сражение Отечественной войны 1812 года между русской армией под командованием генерала от инфантерии светлейшего князя Михаила Голенищева-Кутузова и французской армией под командованием императора Наполеона I Бонапарта.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
