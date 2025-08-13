Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Перу за пределами открыток: скрытые сокровища от Мачу-Пикчу до кухни Анд

World Travel Awards в 2023 году признали Перу лучшей кулинарной нацией мира в шестой раз
Туризм

Перу — это не просто точка на карте Южной Америки. Это страна, где горы встречаются с океаном, где джунгли прячут древние города, а пустыня хранит загадки, которые до сих пор не разгадали даже учёные. Здесь река Амазонка мчится сквозь чащу, вершины Анд поднимаются к облакам, а линии Наска вычерчены на земле так, словно их создали для глаз богов.

Мачу-Пикчу
Фото: commons.wikimedia.org by YoTuT, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Мачу-Пикчу

Мачу-Пикчу — город в облаках

Построенный в XV веке императором Пачакутеком, Мачу-Пикчу был не просто поселением. Это был храм Солнца, обсерватория и место священных ритуалов.

Камни его стен подогнаны с такой точностью, что между ними невозможно вставить даже лезвие ножа. Архитектура повторяет линии гор, а легендарная Интиуатана — "привязь Солнца" — по верованиям удерживала светило на зимнем небе. В день солнцестояния лучи света проходят сквозь окна храма Солнца и освещают алтарь.

После прихода испанцев город затерялся в джунглях и оставался забытым почти 400 лет. Его открыл миру Хайрам Бингем в 1911 году — и с тех пор Мачу-Пикчу стал символом Перу.

Перу — кулинарная столица Южной Америки

В 2023 году Перу в шестой раз получило титул "Лучшая кулинарная нация мира" по версии World Travel Awards. Здесь гастрономия — это не просто еда, а сплав культур и вкусов: инкской, испанской, африканской, китайской и японской.

Национальное богатство — более 5 000 блюд, 490 сортов кукурузы, 60 видов бананов и 50 сортов перца.

Среди обязательных к дегустации блюд:

  • севиче — маринованная в лайме рыба с луком и перцем ай-ай,

  • ломо сальтадо — говядина с овощами, картофелем и рисом,

  • антикучу — жареные внутренности альпаки для гурманов без страха,

  • куя — деревенское блюдо из свинины с кукурузой,

  • папас а ла Уанкаина — картофель в орехово-сырном соусе.

Кофе и какао мирового уровня

Если вы любите эспрессо или хороший шоколад, есть шанс, что хотя бы часть его родом из Перу.

Кофе здесь выращивают в Андах на высоте от 1 200 до 2 000 метров. Он отличается мягким вкусом с фруктовыми нотами и без горечи. Какао из Перу считается одним из лучших в мире и используется в премиальных шоколадных брендах вроде Domori или Amedei. Местные мастера создают шоколад ручной работы с добавлением ванили, листьев коки и манго.

Чтобы почувствовать вкус Перу в полной мере, стоит побывать в кофейном регионе Чачапояс, посетить какао-плантации Пиуры или заглянуть в шоколатьи Лимы, например, в Chocolate Abuelita или Senzo.

Уточнения

Перу́ устаревшее Пе́ру, официальное название — Респу́блика Перу́ (исп. República del Perú [reˈpuβlika ðel peˈɾu], кечуа Piruw Ripuwlika, айм. Piruwxa Ripuwlika), — государство в Южной Америке.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
