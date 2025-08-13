Италия трещит по швам: что скрывается за фасадом вечного праздника

Учёные фиксируют признаки активности вулканического поля Кампи Флегрей в Италии

Кажется, мы знаем об Италии всё: вкусная паста, тёплое море, Венеция с гондолами и старинные площади. Но за туристическими открытками скрываются удивительные и порой тревожные факты. Эта страна хранит древнейшие тайны, стоит на пороге возможной катастрофы и умудряется строить города там, где, казалось бы, жить невозможно.

Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Церковь Сан-Джорджо в Венеции

На линии разлома: страна, которая живёт в ожидании извержения

Италия лежит прямо на стыке Африканской и Евразийской тектонических плит. Здесь землетрясения случаются чаще, чем в любой другой стране Европы — за последние сто лет произошло пятнадцать сильных толчков, разрушавших старинные замки и города. Из-за высокой сейсмической активности многие из них уже не восстанавливают.

На территории страны действуют три известных вулкана — Везувий, Этна и Стромболи. Но именно Кампи Флегрей, вулканическое поле к западу от Неаполя, сегодня вызывает особую тревогу учёных. Его первое мощное извержение 36 тысяч лет назад стало причиной вулканической зимы в Европе, а второе, 12 тысяч лет назад, навсегда изменило ландшафт, образовав гигантскую впадину в форме чаши.

Сейчас фиксируются тревожные признаки: участившиеся мелкие землетрясения, выбросы газов через трещины, нагрев термальных вод почти до кипения и подъём грунта. Порт Поццуоли уже не принимает большие суда, и всё указывает на то, что магма может снова найти выход именно здесь.

Болонья: начало университетской истории

Задолго до того, как Европа привыкла к университетам, в Италии уже работало высшее учебное заведение. Болонский университет был основан в 1088 году — на восемь лет раньше Оксфорда — и до сих пор продолжает свою работу. По одной из версий, именно здесь впервые прозвучало само слово "университет", которое позже стало привычным во всём мире.

Венеция: город, стоящий на дереве

Венеция — не просто романтические каналы и гондолы. Город буквально стоит на деревянных сваях, вбитых в илистое дно лагуны. Для этого использовали российскую лиственницу — прочную древесину, которая веками не гниёт в воде. Благодаря ей Венеция пережила не одно столетие и до сих пор сохраняет свой неповторимый облик.

Уточнения

Вулкан — гипотетическая малая планета, орбита которой предполагалась расположенной между Меркурием и Солнцем.

