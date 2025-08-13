Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Редактор отдела моды Lamoda Еркович назвала образы для мам на 1 сентября
Отверстие в ручке сковороды предотвращает попадание вредного BPA от пластиковой ложки в еду
Жемчугов: рост случаев менингита в России не является критическим
Кардиолог Лави отметил, что пациенты с ожирением могут легче переносить болезни
Воздушный фильтр может стать причиной перегрева дизельного двигателя
Неожиданный диагноз: у кошек нашли признаки человеческой болезни
Разрыхление и прореживание посадок улучшают рост поздней капусты
Простой рецепт и минимум усилий: как приготовить вкусные блинчики из цукини с творожной начинкой
Юрист Екатерина Гордон назвала поведение Дмитрия Диброва игрищем

На берегах Волги рождается рай для туристов — и туда уже хотят попасть со всей страны

В Саратовской области создают места для отдыха на Волге за 7,5 млн рублей — мининвест
2:36
Туризм

Представьте себе утро, мягкий шум реки, вид на величественные утёсы и уютный домик, утопающий в зелени. Именно такой отдых ждёт гостей в селе Золотом Саратовской области, где стартовало создание второй очереди глэмпинг-парка "Полынь".

Места для кемпинга
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Места для кемпинга

Что уже есть

Первая очередь парка открылась всего год назад, в месте, где в Волгу впадает небольшая речка Золотуха. Здесь уже работают комфортные домики для двоих и четверых человек, оснащённые всем необходимым. За год в "Полыни" побывали туристы из более чем 20 регионов России и трёх стран.

Новая глава проекта

Теперь к уютным домикам добавятся:

  • 20 оборудованных питчей — для туристов с палатками;
  • 10 мест для автодомов;
  • 10 деревянных бунгало в виде шалашей.

Отдыхающим предложат полный комплект туристического инвентаря. На всё это планируют направить около 7,5 миллиона рублей.

"Сотрудники Корпорации развития Саратовской области оказывают предпринимателям информационно-консультационную поддержку и помогают в подготовке документов при реализации этого проекта", — отметила первый заместитель министра инвестиционной политики Вера Лазукина.

Где это всё происходит

Село Золотое расположено всего в 70 километрах южнее Саратова, на одном из самых живописных участков берега Волги. Неподалёку расположена известная достопримечательность региона — утёс Степана Разина.

Почему это важно для региона

"Такие объекты с одной стороны позволяют свести к минимуму вмешательство в природу, а с другой — создать все необходимые условия для отдыха", — убеждён губернатор Роман Бусаргин.

Ещё один проект в Хвалынске

Параллельно в Хвалынском районе идёт строительство крупного глэмпинга площадью 9,3 гектара. Здесь будет 30 комфортабельных домиков, а сам парк разместится на границе с национальным парком и недалеко от горнолыжного курорта и термальных бассейнов.

Новый объект войдёт в федеральную сеть глэмпинг-клубов "Экспедиция", которая объединит живописные места по всей России — от Мурманска до Камчатки.

По словам министра инвестиционной политики региона Александра Марченко, проект создаст 30 рабочих мест, а инвестиции превысят 150 миллионов рублей.

Уточнения

Сара́товская о́бласть — субъект Российской Федерации, входит в состав Приволжского федерального округа.

Ке́мпинг (от англ. camping "проживание в лагере") — оборудованный летний лагерь для автотуристов c местами для установки палаток или лёгкими домиками, местами для стоянки автомобилей (на общей стоянке или непосредственно у жилья) и туалетами.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
В Индии началась кампания по бойкоту продукции американских компаний
Экономика и бизнес
В Индии началась кампания по бойкоту продукции американских компаний Аудио 
Учёные считают, что древние люди забирали волчат из логова для приручения
Домашние животные
Учёные считают, что древние люди забирали волчат из логова для приручения Аудио 
В реке Куса в Джорджии зафиксировано естественное размножение озёрных осетров
Домашние животные
В реке Куса в Джорджии зафиксировано естественное размножение озёрных осетров Аудио 
Популярное
Черное море уже не прежнее: опасные пришельцы множатся у крымских берегов — некоторые опаснее акул

У крымских берегов всё чаще встречаются тропические рыбы. Учёные объяснили, откуда они приплывают и какие виды уже прижились.

В Черном море у Крыма зафиксировано более 25 видов нетипичных рыб
Кустарниковая собака из Южной Америки имеет численность менее 10 000 особей
Призраки дикой природы: редчайшие псы планеты, о которых вы даже не слышали
Ресторанный вкус дома: способ варки пельменей, о котором знают единицы
Последний бой костолома: доисторический убийца верблюдов пал от кошачьих лап
ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер Сводка с фронта: прорыв на Золотой Колодезь обеспечен новой тактикой ВС РФ Любовь Степушова Эволюция зеркал заднего вида: от роскошных крыльев до современных дверей авто Сергей Милешкин
Такого зверя вы не встретите дважды: существо с квадратным лицом, которое природа будто придумала в шутку
Кот застыл, глядя в пустоту: что он видит там, где для нас — лишь тьма
Король среди кошек с тайными слабостями: 7 минусов мейн-кунов
Король среди кошек с тайными слабостями: 7 минусов мейн-кунов
Последние материалы
Редактор отдела моды Lamoda Еркович назвала образы для мам на 1 сентября
Отверстие в ручке сковороды предотвращает попадание вредного BPA от пластиковой ложки в еду
Жемчугов: рост случаев менингита в России не является критическим
Кардиолог Лави отметил, что пациенты с ожирением могут легче переносить болезни
Воздушный фильтр может стать причиной перегрева дизельного двигателя
Неожиданный диагноз: у кошек нашли признаки человеческой болезни
Разрыхление и прореживание посадок улучшают рост поздней капусты
Простой рецепт и минимум усилий: как приготовить вкусные блинчики из цукини с творожной начинкой
Юрист Екатерина Гордон назвала поведение Дмитрия Диброва игрищем
Skyfall от NASA JPL и AeroVironment высадит шесть вертолётов на Марс
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.