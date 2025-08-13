На берегах Волги рождается рай для туристов — и туда уже хотят попасть со всей страны

В Саратовской области создают места для отдыха на Волге за 7,5 млн рублей — мининвест

Представьте себе утро, мягкий шум реки, вид на величественные утёсы и уютный домик, утопающий в зелени. Именно такой отдых ждёт гостей в селе Золотом Саратовской области, где стартовало создание второй очереди глэмпинг-парка "Полынь".

Что уже есть

Первая очередь парка открылась всего год назад, в месте, где в Волгу впадает небольшая речка Золотуха. Здесь уже работают комфортные домики для двоих и четверых человек, оснащённые всем необходимым. За год в "Полыни" побывали туристы из более чем 20 регионов России и трёх стран.

Новая глава проекта

Теперь к уютным домикам добавятся:

20 оборудованных питчей — для туристов с палатками;

10 мест для автодомов;

10 деревянных бунгало в виде шалашей.

Отдыхающим предложат полный комплект туристического инвентаря. На всё это планируют направить около 7,5 миллиона рублей.

"Сотрудники Корпорации развития Саратовской области оказывают предпринимателям информационно-консультационную поддержку и помогают в подготовке документов при реализации этого проекта", — отметила первый заместитель министра инвестиционной политики Вера Лазукина.

Где это всё происходит

Село Золотое расположено всего в 70 километрах южнее Саратова, на одном из самых живописных участков берега Волги. Неподалёку расположена известная достопримечательность региона — утёс Степана Разина.

Почему это важно для региона

"Такие объекты с одной стороны позволяют свести к минимуму вмешательство в природу, а с другой — создать все необходимые условия для отдыха", — убеждён губернатор Роман Бусаргин.

Ещё один проект в Хвалынске

Параллельно в Хвалынском районе идёт строительство крупного глэмпинга площадью 9,3 гектара. Здесь будет 30 комфортабельных домиков, а сам парк разместится на границе с национальным парком и недалеко от горнолыжного курорта и термальных бассейнов.

Новый объект войдёт в федеральную сеть глэмпинг-клубов "Экспедиция", которая объединит живописные места по всей России — от Мурманска до Камчатки.

По словам министра инвестиционной политики региона Александра Марченко, проект создаст 30 рабочих мест, а инвестиции превысят 150 миллионов рублей.

