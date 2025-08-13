Топ городов для работы в 2025 году: куда ездят зумеры и миллениалы

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Туризм

В 2025 году деловые поездки в России переживают серьёзные изменения. Исследование сервиса OneTwoTrip для бизнеса показало: всё больше молодых специалистов — зумеров (1997-2012 г. р.) — отправляются в командировки. Однако несмотря на активность, компании выделяют на их поездки меньше бюджета, чем на путешествия сотрудников других поколений.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Куда ездят по работе

Картина по российским направлениям почти одинакова для всех возрастов.

  • Москва и Санкт-Петербург — безусловные лидеры.
  • Миллениалы, иксы и зумеры часто бывают в Екатеринбурге и Сочи.
  • Бумеры включают Екатеринбург в пятёрку, но Сочи ставят на четвёртое место.
  • Казань чаще выбирают старшие сотрудники и миллениалы.
  • Иксы предпочитают Новосибирск, а зумеры — Тюмень.

За границей № 1 у всех — Стамбул. В топ-5 также входят Дубай и Минск. Здесь есть нюансы:

  • миллениалы чаще других едут в Минск.
  • бумеры — в ОАЭ.
  • старшее поколение нередко бывает в Ереване и Белграде.
  • миллениалы летают в Дели и Шанхай, иксы — в Шанхай и Пекин, зумеры — в Дели и Ташкент.

Сколько длятся командировки

По России сотрудники проводят меньше времени, чем за границей.

  • Зумеры — 2,1 дня внутри страны и 7,7 дня за рубежом (это рекорд).
  • Бумеры — 2,8 и 7 дней соответственно.
  • Иксы — 1,9 и 6,9 дня.
  • Миллениалы — 1,7 и 6,3 дня.

Бюджеты и расходы

Самые затратные командировки — у бумеров: в среднем 42 000 ₽.

  • Иксы — около 28 000 ₽.
  • Зумеры — всего 25 500 ₽, несмотря на длительные поездки.

Bleisure: работа + отдых

Тренд на совмещение командировки с выходными лидирует у бумеров — 59,6% поездок захватывают субботу и/или воскресенье.

  • Зумеры почти догоняют — 57,4%.
  • Миллениалы и иксы используют выходные реже (45,9% и 45% соответственно).

Кто чаще всего ездит по работе

Большинство заказов в 2025 году оформлено на миллениалов — 55,8%.

  • Иксы — 25,6%.
  • Зумеры — 14,8%.
  • Бумеры — всего 2,2%.

В этом году заметно выросло число представителей поколения зумеров, путешествующих по работе: количество заказов, оформленных на молодых специалистов, выросло на 55,8%. Доли остальных категорий также увеличились — это связано с общим ростом сервиса — но не настолько серьёзно.

Уточнения

Поколе́ние Z (англ. Generation Z) — термин, применяемый в мире для поколения людей, родившихся, по разным классификациям, примерно с середины 1990-х до начала 2010-х годов[где?] (нижние границы дат рождения 1995—1997, верхние границы 2010—2012).

Поколе́ние бэ́би-бу́меров также бе́би-бу́меров или просто бу́меров (англ. baby boomers) — термин, применяемый в теории поколений Уильяма Штрауса и Нила Хоува к людям, родившимся в период примерно с 1946 по 1964 годы.

