Топ городов для работы в 2025 году: куда ездят зумеры и миллениалы

В 2025 году деловые поездки в России переживают серьёзные изменения. Исследование сервиса OneTwoTrip для бизнеса показало: всё больше молодых специалистов — зумеров (1997-2012 г. р.) — отправляются в командировки. Однако несмотря на активность, компании выделяют на их поездки меньше бюджета, чем на путешествия сотрудников других поколений.
Картина по российским направлениям почти одинакова для всех возрастов.
За границей № 1 у всех — Стамбул. В топ-5 также входят Дубай и Минск. Здесь есть нюансы:
По России сотрудники проводят меньше времени, чем за границей.
Самые затратные командировки — у бумеров: в среднем 42 000 ₽.
Тренд на совмещение командировки с выходными лидирует у бумеров — 59,6% поездок захватывают субботу и/или воскресенье.
Большинство заказов в 2025 году оформлено на миллениалов — 55,8%.
В этом году заметно выросло число представителей поколения зумеров, путешествующих по работе: количество заказов, оформленных на молодых специалистов, выросло на 55,8%. Доли остальных категорий также увеличились — это связано с общим ростом сервиса — но не настолько серьёзно.
Поколе́ние Z (англ. Generation Z) — термин, применяемый в мире для поколения людей, родившихся, по разным классификациям, примерно с середины 1990-х до начала 2010-х годов[где?] (нижние границы дат рождения 1995—1997, верхние границы 2010—2012).
Поколе́ние бэ́би-бу́меров также бе́би-бу́меров или просто бу́меров (англ. baby boomers) — термин, применяемый в теории поколений Уильяма Штрауса и Нила Хоува к людям, родившимся в период примерно с 1946 по 1964 годы.
