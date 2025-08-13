Топ городов для работы в 2025 году: куда ездят зумеры и миллениалы

Зумеры тратят меньше на командировки, чем другие поколения — OneTwoTrip

В 2025 году деловые поездки в России переживают серьёзные изменения. Исследование сервиса OneTwoTrip для бизнеса показало: всё больше молодых специалистов — зумеров (1997-2012 г. р.) — отправляются в командировки. Однако несмотря на активность, компании выделяют на их поездки меньше бюджета, чем на путешествия сотрудников других поколений.

Куда ездят по работе

Картина по российским направлениям почти одинакова для всех возрастов.

Москва и Санкт-Петербург — безусловные лидеры.

Миллениалы, иксы и зумеры часто бывают в Екатеринбурге и Сочи.

Бумеры включают Екатеринбург в пятёрку, но Сочи ставят на четвёртое место.

Казань чаще выбирают старшие сотрудники и миллениалы.

Иксы предпочитают Новосибирск, а зумеры — Тюмень.

За границей № 1 у всех — Стамбул. В топ-5 также входят Дубай и Минск. Здесь есть нюансы:

миллениалы чаще других едут в Минск.

бумеры — в ОАЭ.

старшее поколение нередко бывает в Ереване и Белграде.

миллениалы летают в Дели и Шанхай, иксы — в Шанхай и Пекин, зумеры — в Дели и Ташкент.

Сколько длятся командировки

По России сотрудники проводят меньше времени, чем за границей.

Зумеры — 2,1 дня внутри страны и 7,7 дня за рубежом (это рекорд).

Бумеры — 2,8 и 7 дней соответственно.

Иксы — 1,9 и 6,9 дня.

Миллениалы — 1,7 и 6,3 дня.

Бюджеты и расходы

Самые затратные командировки — у бумеров: в среднем 42 000 ₽.

Иксы — около 28 000 ₽.

Зумеры — всего 25 500 ₽, несмотря на длительные поездки.

Bleisure: работа + отдых

Тренд на совмещение командировки с выходными лидирует у бумеров — 59,6% поездок захватывают субботу и/или воскресенье.

Зумеры почти догоняют — 57,4%.

Миллениалы и иксы используют выходные реже (45,9% и 45% соответственно).

Кто чаще всего ездит по работе

Большинство заказов в 2025 году оформлено на миллениалов — 55,8%.

Иксы — 25,6%.

Зумеры — 14,8%.

Бумеры — всего 2,2%.

В этом году заметно выросло число представителей поколения зумеров, путешествующих по работе: количество заказов, оформленных на молодых специалистов, выросло на 55,8%. Доли остальных категорий также увеличились — это связано с общим ростом сервиса — но не настолько серьёзно.

Уточнения

