Средневековый страж Дуная: что скрывают стены замка Баба Вида

В Болгарии для туристов открыт замок Баба Вида с башнями и тюрьмой

На берегу Дуная возвышается единственный полностью сохранившийся средневековый замок Болгарии — Баба Вида. Его история началась около двух тысяч лет назад, когда на месте нынешних стен стояла римская крепость Бонония. Позднее, в XIV веке, он стал резиденцией правителя Видинского царства Ивана Срацимира.

Фото: commons.wikimedia.org by Unknown author, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/ Замок Баба Вида, Болгария

Вход в крепость расположен с северной стороны, где возвышается главная башня. Две линии каменных стен окружают внутренний двор, а помещения расположены на двух этажах.

На верхнюю террасу можно подняться по винтовым лестницам, деревянным переходам в башнях или по рампам, построенным в османский период для подъёма пушек.

Ров перед замком наполнялся водой из Дуная, а попасть внутрь можно было лишь по подвижному деревянному мосту.

В эпоху династии Шишмановцев стены укрепили камнем и кирпичом. При османах крепость окончательно превратилась в оборонительное сооружение: появились дополнительные кирпичные надстройки и башни с крышами.

Легенда рассказывает, что название замка связано с Видой — старшей дочерью богатого болярина. Отказавшись выйти замуж, она осталась в крепости и сумела защитить свои земли и народ.

Сегодня Баба Вида — не только культурно-исторический памятник, но и популярный туристический объект. Гости могут подняться на башни, полюбоваться панорамой Дуная, увидеть старую тюрьму и орудия пыток. Рядом расположены города Видин, Дунавци, Башии, а также румынские Калафат и Крайова.

