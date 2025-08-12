Бирюзовое сердце Карибов: чем Пунта-Кана покоряет миллионы туристов

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Пунта-Кана в Доминикане сочетает пляжный отдых с культурными и активными развлечениями
Туризм

Представьте место, где бирюзовое море встречается с белоснежным песком, а солнце греет круглый год. Это Пунта-Кана — сердце туризма Доминиканской Республики и один из самых притягательных уголков Карибского бассейна.

Пунта-Кана, Карибы
Фото: commons.wikimedia.org by ImagePerson, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Пунта-Кана, Карибы

Каждый год сюда прилетает более двух миллионов туристов, пользуясь удобным международным аэропортом.

Регион славится не только курортами мирового класса, но и развитой инфраструктурой: такси, трансферы, аренда авто и современные дороги делают отдых комфортным и мобильным.

Культура и традиции

Пунта-Кана — это яркий коктейль африканских, таинских и европейских влияний. Здесь звучат меренге и бачата, проходят весёлые фестивали, а в меню — свежая рыба, рис с фасолью и легендарное сандочо.

Что делать кроме пляжей

Туристы могут нырнуть с аквалангом к коралловым рифам, заняться кайтингом, отправиться в лодочный тур или исследовать экологический парк "Глаза индианцев".

Любителям приключений подойдут багги-прогулки и конные туры, а ценителям культуры — мастер-классы по танцам и визиты в местные деревни.

История и развитие

Ещё в середине XX века это была тихая рыбацкая местность. Сегодня — мировой центр туризма с музеями и экскурсиями, рассказывающими о богатом доколониальном прошлом.

Устойчивое будущее

Местные курорты внедряют солнечные панели, системы переработки отходов, а также программы по сохранению морских экосистем.

Кампании по ответственному туризму помогают сохранить уникальную природу и поддержать местные сообщества.

Пунта-Кана сочетает природную красоту, культурное богатство и заботу о будущем, превращая отдых в незабываемое и осмысленное путешествие.

Пунта-Кана — муниципальный район в провинции Ла-Альтаграсия, расположенный на юго-восточном побережье Доминиканской республики, на восточной оконечности острова Гаити, известный курортно-туристическим комплексом Puntacana Resort and Club.

