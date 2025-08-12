Пещерный комплекс у Наровчата: что скрывается за стенами древних пещер Пензенской области

Гид Андрей Клейменов: история пещер у Наровчата может насчитывать более 1,5 тыс. лет

2:01 Your browser does not support the audio element. Туризм

Пещерный комплекс у Наровчата — одно из самых загадочных мест Пензенской области. В ноябре 2024 года его признали памятником регионального значения и внесли в госреестр ОКН. Здесь веками жили монахи-отшельники, а легенды о подземных озёрах и тайных ходах будоражат воображение.

Фото: commons.wikimedia.org by Ingo Mehling, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ пещеры, Наровчата

История и тайны

"Первые упоминания о монастыре — XVII век. Сказание о монахе Скане — красивая легенда. Археологи же предполагают, что пещеры могли служить ведическим храмом буртасов, то есть им более полутора тысяч лет", — отметил экскурсовод и руководитель паломнической службы монастыря Андрей Клейменов.

В XIX веке здесь был скит, каменная церковь и кельи для молитвы в уединении. После закрытия монастыря в 1928 году входы взорвали, ходы засыпали. Восстановление началось лишь в 2000-х.

Современное состояние

Сегодня открыты три яруса из семи-восьми, протяжённость маршрута — около 700 м. Температура в пещерах держится на уровне 7-9°С, стены сложены из мергеля, а потолки низкие, поэтому передвигаться нужно осторожно.

На первом ярусе — церковь и алтарь, на втором — древние кельи, на третьем — самые просторные ходы. Здесь можно встретить летучих мышей, а порой и змей, которых выпускают на волю.

Места силы

У подножия горы — святой источник, на вершине — провалы, закрытые для защиты комплекса. Старожилы рассказывали о подземном озере и нефритовых статуях, но от них не осталось и следа.

"До революции говорили, что общая длина пещер — около 2,5 км. Мы видим лишь малую часть. Но хочется верить, что включение в реестр поможет их бережному восстановлению", — говорит гид.

Уточнения

Наровча́т (, тат. Мухша, Наручат) — село в России, старейший населённый пункт Пензенской области, административный центр Наровчатского района. От Москвы по автодороге — 560 км, от Пензы — 150 км. Ближайшая железнодорожная станция — Ковылкино (линия Москва — Самара).

