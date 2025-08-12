Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Катализатор могут вырезать на СТО — водителям советуют осматривать машину снизу
Индекс Мосбиржи вырос на 0,44% перед саммитом РФ и США — БКС
Устали от зелёного налёта? 3 простых шага для сияющего бассейна в саду
Исследование: почти 67% россиян испытывают стресс после отпуска
Эксперты: царапание мебели кошкой связано с меткой территории
Пунта-Кана в Доминикане сочетает пляжный отдых с культурными и активными развлечениями
Персеиды: как подготовиться к звездопаду и получить максимум впечатлений
Облепиха начинает обильно плодоносить с 7-летнего возраста
Иосиф Пригожин подтвердил, что его зять лишился жизни на СВО

Пещерный комплекс у Наровчата: что скрывается за стенами древних пещер Пензенской области

Гид Андрей Клейменов: история пещер у Наровчата может насчитывать более 1,5 тыс. лет
2:01
Туризм

Пещерный комплекс у Наровчата — одно из самых загадочных мест Пензенской области. В ноябре 2024 года его признали памятником регионального значения и внесли в госреестр ОКН. Здесь веками жили монахи-отшельники, а легенды о подземных озёрах и тайных ходах будоражат воображение.

пещеры, Наровчата
Фото: commons.wikimedia.org by Ingo Mehling, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
пещеры, Наровчата

История и тайны

"Первые упоминания о монастыре — XVII век. Сказание о монахе Скане — красивая легенда. Археологи же предполагают, что пещеры могли служить ведическим храмом буртасов, то есть им более полутора тысяч лет", — отметил экскурсовод и руководитель паломнической службы монастыря Андрей Клейменов.

В XIX веке здесь был скит, каменная церковь и кельи для молитвы в уединении. После закрытия монастыря в 1928 году входы взорвали, ходы засыпали. Восстановление началось лишь в 2000-х.

Современное состояние

Сегодня открыты три яруса из семи-восьми, протяжённость маршрута — около 700 м. Температура в пещерах держится на уровне 7-9°С, стены сложены из мергеля, а потолки низкие, поэтому передвигаться нужно осторожно.

На первом ярусе — церковь и алтарь, на втором — древние кельи, на третьем — самые просторные ходы. Здесь можно встретить летучих мышей, а порой и змей, которых выпускают на волю.

Места силы

У подножия горы — святой источник, на вершине — провалы, закрытые для защиты комплекса. Старожилы рассказывали о подземном озере и нефритовых статуях, но от них не осталось и следа.

"До революции говорили, что общая длина пещер — около 2,5 км. Мы видим лишь малую часть. Но хочется верить, что включение в реестр поможет их бережному восстановлению", — говорит гид.

Уточнения

Наровча́т (, тат. Мухша, Наручат) — село в России, старейший населённый пункт Пензенской области, административный центр Наровчатского района. От Москвы по автодороге — 560 км, от Пензы — 150 км. Ближайшая железнодорожная станция — Ковылкино (линия Москва — Самара).

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Азербайджан и Румыния: новый альянс против России в глобальном конфликте
Нефть
Азербайджан и Румыния: новый альянс против России в глобальном конфликте Аудио 
В реке Куса в Джорджии зафиксировано естественное размножение озёрных осетров
Домашние животные
В реке Куса в Джорджии зафиксировано естественное размножение озёрных осетров Аудио 
Кустарниковая собака из Южной Америки имеет численность менее 10 000 особей
Домашние животные
Кустарниковая собака из Южной Америки имеет численность менее 10 000 особей Аудио 
Популярное
Черное море уже не прежнее: опасные пришельцы множатся у крымских берегов — некоторые опаснее акул

У крымских берегов всё чаще встречаются тропические рыбы. Учёные объяснили, откуда они приплывают и какие виды уже прижились.

В Черном море у Крыма зафиксировано более 25 видов нетипичных рыб
Борофагины вымерли около 2,5 млн лет назад, уступив экологические ниши кошкам
Последний бой костолома: доисторический убийца верблюдов пал от кошачьих лап
Такого зверя вы не встретите дважды: существо с квадратным лицом, которое природа будто придумала в шутку
Кот застыл, глядя в пустоту: что он видит там, где для нас — лишь тьма
ЗАЗ-970: перспективный советский микроавтобус остался только на чертежах Сергей Милешкин Николай Бурляев раскрыл правду об отношении к Никите Михалкову и его семье Анжела Якубовская Азербайджан и Румыния: новый альянс против России в глобальном конфликте Любовь Степушова
Зверь из кошмаров ледникового периода: волк, способный дробить кости мамонта
Призраки дикой природы: редчайшие псы планеты, о которых вы даже не слышали
Ресторанный вкус дома: способ варки пельменей, о котором знают единицы
Ресторанный вкус дома: способ варки пельменей, о котором знают единицы
Последние материалы
Ваня Дмитриенко о Слове пацана: как сцена с Анной Пересильд довела его до истерики
Пляжи исчезнут с лица Земли? Береговая линия во всем мире находится под угрозой
Французская АЭС остановилась из-за медуз
Парша и монилиоз: две напасти, от которых страдают яблоки
Риелтор Олег Бендриков: аренда однушки в Москве варьируется от 45 тыс. до 1 млн рублей в месяц
Учёные развенчали легенду о врождённой гениальности левшей
Попугай раскрыл банду наркоторговцев: преступниками управляли из тюрьмы
Гид Андрей Клейменов: история пещер у Наровчата может насчитывать более 1,5 тыс. лет
Выяснилась причина гибели солдат Наполеона в 1812 году
Влияние чайных детоксов на обмен веществ: раскрываем секреты
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.