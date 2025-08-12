Больше не будет горы еды? Турция планирует отмену привычного формата отдыха

Эксперт Российского союза туриндустрии сообщила о возможном отказе Турции от системы "всё включено"

1:41 Your browser does not support the audio element. Туризм

Турецкие курорты могут в скором времени отказаться от привычного формата All Inclusive в пользу системы A-la carte, где гости заказывают блюда по меню. Об этом рассказала руководитель отдела продвижения туроператора PANTEON и член Российского союза туриндустрии Надежда Тарбаева.

Фото: commons.wikimedia.org by Uyukusb, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Акьярлар

По её словам, разговоры о пересмотре популярной концепции ведутся уже не первый год.

"Идея отказа от All Inclusive обсуждается не первый раз и, судя по тому, с какой частотой, рано или поздно изменения в самую популярную концепцию будут внесены", — отметила Надежда.

Что изменится для туристов

Переход на систему A-la carte может особенно повлиять на спрос в популярных семейных отелях категории 4-5 звёзд, пишет URA.RU. С одной стороны, это будет шаг в сторону экологичности и сокращения пищевых отходов. С другой — привычный для многих россиян формат "всё включено" удобен именно для семей с детьми, ведь он полностью решает вопрос с питанием.

В то же время, по словам Тарбаевой, у другой части туристов — активных путешественников и пар без детей — могут быть иные приоритеты, и они чаще рассматривают альтернативные концепции.

Турция или Мальдивы

Эксперт добавила, что в последние годы заметен отток российских туристов с турецких направлений на Мальдивы. Причина — сопоставимая стоимость отдыха при более уединённой атмосфере. И если система "всё включено" в Турции действительно изменится, это может дополнительно скорректировать популярность ряда отелей высокого уровня.

Уточнения

Ту́рция официально — Туре́цкая Респу́блика, — государство в Западной Азии (97 %) и в Южной Европе (3 %).

