Электронная путёвка тормозит туризм: операторы теряют время и деньги

Президент РСТ Илья Уманский предложил отменить передачу данных в Электронную путёвку

Российский союз туриндустрии (РСТ) обратился в Минэкономразвития РФ с предложением отменить обязательную передачу данных в систему "Электронная путёвка" для внутреннего и въездного туризма.

По мнению президента РСТ Ильи Уманского, эта мера не приносит ощутимой пользы органам власти, но создаёт дополнительную административную нагрузку на туроператоров, особенно в сегменте, где она не решает ключевых задач.

Вопрос был поднят в июне во время встречи министра экономического развития Максима Решетникова с представителями турбизнеса. Изначально система «Электронная путёвка» внедрялась как инструмент верификации объёма реализованных турпродуктов и подтверждения финансового обеспечения туроператоров.

Однако в сфере внутреннего и въездного туризма такая функция, по мнению РСТ, не имеет смысла: размер финансового обеспечения в этих сегментах фиксирован на уровне 500 тысяч рублей вне зависимости от объёма продаж. Кроме того, система не выполняет функцию полноценного сбора статистики.

По данным РСТ, с 1 августа 2024 года по 31 июля 2025 года в систему было внесено сведения всего о 351 тысячах турпродуктов — менее 1% от общего числа поездок по России. Такая низкая доля объясняется тем, что подавляющее большинство туристов предпочитают самостоятельное бронирование жилья и услуг, а также всё более активно используют онлайн-платформы.

При этом работа с системой требует от туроператоров дополнительных затрат времени и ресурсов, не давая ощутимых выгод ни для бизнеса, ни для клиентов. Туристы, как правило, не видят разницы в процессе оформления поездки, а сам сервис не оказывает влияния на их опыт путешествий.

РСТ называет инициативу по отмене обязательной передачи данных обоснованной и своевременной. В организации рассчитывают, что решение будет сбалансированным и учтёт как интересы туроператоров, так и цели государственного регулирования в отрасли.

