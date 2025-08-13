Афины удивят: существует пляж с кристально чистой водой и островной атмосферой

Если вы ищете живописный пляж рядом с Афинами, где чистейшая вода и островная атмосфера, то пляж Да — отличный выбор.
Всего в сорока минутах от столицы вы найдете одно из самых спокойных мест для купания: пляж Да, который находится на 35-м километре прибрежной дороги Афины-Сунио. Многие, кто его посетил, говорят, что он напоминает Ионическое море благодаря лазурным и изумрудным оттенкам воды и прекрасному виду на островок Дуни.
Добраться до пляжа можно не только на личном автомобиле, но и на автобусе № 122, который курсирует по маршруту Аргируполи-Сардонида. Просто выйдите на остановке Алкионидон и немного прогуляйтесь до пляжа Да.
А́ттика (др.-греч. Ἀττική, Аттики — букв. «прибрежная страна») — юго-восточная область Центральной Греции, соединительное звено между Балканским полуостровом и Архипелагом, площадью приблизительно в 3808 км², граничит на севере с Беотией, на западе через Коринфский перешеек — с Мегаридой и всем Пелопоннесом. С юга омывается заливом Сароникос, с востока — заливом Петалия и северо-востока — заливом Нотиос-Эввоикос Эгейского моря.
