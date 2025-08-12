Пауэрбанк разрешён, но только так: как взять пауэрбанк в самолёт и не получить штраф

Пауэрбанк разрешено провозить только в ручной клади из-за опасности литиевых элементов

Если это ваш первый авиаперелёт, будьте готовы к множеству правил, особенно в отношении разрешенных к провозу предметов. Особые требования предъявляются к портативным зарядным устройствам.

Фото: https://commons.wikimedia.org by Santeri Viinamäki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ пауэрбанк

Современные путешественники активно используют мобильные устройства: смартфоны, ноутбуки и планшеты, для навигации и развлечений. Для поддержания заряда часто используют пауэрбанк, что может вызвать определенные сложности.

Пауэрбанк разрешено провозить исключительно в ручной клади, но не в зарегистрированном багаже. Это связано с потенциальной опасностью литиевых элементов, которые при повреждении или перегреве могут воспламениться. В грузовом отсеке обнаружение и тушение пожара затруднено, в то время как в салоне экипаж сможет оперативно отреагировать.

Правила перевозки пауэрбанка могут различаться в зависимости от авиакомпании, поэтому перед полетом важно уточнить условия вашей авиакомпании. Чаще всего допускается провоз пауэрбанка емкостью до 100 Втч. Хотя большинство авиакомпаний разрешают один пауэрбанк на пассажира, некоторые, например Lufthansa, позволяют взять до двух устройств.

Перед поездкой в аэропорт убедитесь, что ваш пауэрбанк соответствует требованиям, и сохраните чек, подтверждающий его характеристики. Это поможет избежать проблем при прохождении контроля безопасности. Рекомендуется упаковать пауэрбанк в защитный чехол для предотвращения повреждений.

Во время полёта вы можете использовать пауэрбанк для зарядки ваших устройств. В случае перегрева или неисправности немедленно сообщите об этом бортпроводникам. Они обучены действиям в экстренных ситуациях и оперативно устранят проблему.

Уточнения

Deutsche Lufthansa AG, более известная как Lufthansa («Люфтганза») — национальный авиаперевозчик Германии, крупнейший авиаконцерн Европы, включающий в себя и такие крупные авиакомпании, как Swiss International Air Lines и Austrian Airlines.



