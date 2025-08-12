Цены кусаются, отдых не по карману: туристы бегут с пляжей Италии:

СМИ: в Италии в августе 2025 года сократился турпоток на пляжи из-за высоких цен

Август — традиционно пик летнего сезона отпусков в Италии. В 2025 году он преподнес сюрприз — пляжи опустели.

Как сообщают СМИ, дело не только в непомерно высоких расценках на пляжное оборудование, делающих отдых недоступным для многих. В Алассио (Лигурия), например, недельная аренда пляжного места в августе достигает 660 евро — роскошь, которую мало кто может себе позволить. Однако тенденция к уменьшению числа отдыхающих наблюдается повсеместно, даже в местах с более демократичными ценами.

Так, в регионе Абруццо турпоток сократился на четверть по сравнению с прошлым годом. Местные жители частично компенсируют спад в выходные дни, но, как и в других регионах, они предпочитают бесплатные пляжи и домашнюю еду.

Глава регионального профсоюза владельцев пляжных заведений в Абруццо, объясняет ситуацию общим подорожанием жизни. Он указывает на рост цен на проезд, бензин и парковку, а также на подорожание проживания.

СМИ констатируют:

"Море для итальянцев стало слишком дорогим удовольствием".

Схожая ситуация наблюдается и в Испании, где многие местные жители больше не могут позволить себе отдых на родных пляжах из-за постоянного роста цен на проживание, спровоцированного туризмом.

Уточнения

Абру́цци (итал. Abruzzi), а также Абру́ццо (итал. Abruzzo) — область в Италии с населением 1 285 256 человек (на 31 декабря 2020).



