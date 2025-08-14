Белый песок, чёрная галька и бирюзовое море: где на Корсике найти пляжи экзотических оттенков

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Туризм
Туризм

Французская Корсика, четвёртый по величине остров в Средиземном море, славится своей первозданной природой, контрастными ландшафтами и пляжами, которые могут соперничать с лучшими уголками Карибского бассейна. Здесь вас ждут кристально чистые воды, песчаные бухты, скрытые среди сосновых лесов, и тихие заливы, где шум волн становится единственным звуком. На острове есть пляжи на любой вкус — от благоустроенных и популярных до уединённых и диких.

Пляж Рондинара
Фото: commons.wikimedia.org by TeletubAstyanax, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Пляж Рондинара

Palma Beach находится на юго-западе острова и идеально подойдёт для тех, кто ищет спокойствие. Золотистый песок и прозрачная вода создают умиротворяющую атмосферу, а пальмы по краям пляжа придают ему экзотический оттенок. Это отличное место для отдыха с маленькими детьми, где безопасно и тихо.

Santa Giulia Beach — визитная карточка Корсики. Белоснежный песок и бирюзовая вода здесь настолько чисты и ярки, что легко забыть, что вы не на тропическом острове. Пляж оборудован центрами водных видов спорта, а вблизи расположены рестораны, предлагающие свежие морепродукты. Санта-Джулия особенно популярна среди любителей активного отдыха и семей с детьми.

Plage du Lotu порадует тех, кто ценит дикую природу. Он расположен в пустыне Агриате и доступен только по морю или пешей тропой. Здесь нет толп туристов — только мягкий песок, спокойная вода и тишина. Лоту идеально подходит для тех, кто хочет полностью отключиться от городской суеты.

Недалеко от Лоту находится Isola Piana — крошечный райский уголок, куда стоит приплыть ради чистейшего моря и уединения. Здесь нет инфраструктуры, и именно это делает его таким особенным: только вы, солнце и природа.

Saleccia — одна из самых известных жемчужин пустыни Агриате. Её длинная полоса чистого песка омывается морем с удивительной палитрой оттенков — от изумрудного до насыщенно-бирюзового. Здесь нет кафе и баров, поэтому весь акцент — на природной красоте.

Для любителей необычных мест стоит отправиться на Nonza — пляж с чёрной галькой, который выделяется на фоне ярко-синего моря. Вид на него особенно впечатляет с высоты одноимённой деревни, расположенной на скале. Это место притягивает фотографов и тех, кто ценит нестандартные пейзажи.

Корсика — остров, где каждый пляж словно отдельная история. Будь то оживлённая Санта-Джулия, загадочный Лоту или драматичный чёрный Nonza, каждый из них оставит воспоминания, к которым захочется возвращаться снова.

Уточнения

Ко́рсика (также: Корс) (фр. Corse [kɔʁs], корс. Corsica, итал. Corsica) — четвёртый по величине остров в Средиземном море. Это один из 18 регионов Франции; тем не менее, Корсика имеет особый статус — Территориальная общность Корсика (фр. Collectivité Territoriale de Corse). 

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
