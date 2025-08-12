От Пхукета до Ко Чанга: как найти свой райский уголок и не попасть в ловушки туристического Таиланда

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Пхукет, Паттайя, Ко Чанг, Ко Самуи и Краби вошли в топ курортов Таиланда
Таиланд уже много лет удерживает статус одного из самых желанных направлений для туристов. Его выбирают за мягкий климат, богатый выбор курортов и возможность найти отдых на любой бюджет. Но за открытками с белыми пляжами и лазурным морем скрываются нюансы, о которых полезно знать заранее.

Таиланд
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ko_Phi_Phi_Don,_Thailand_(Unsplash).jpg by Jonny Clow jonnyclow
Таиланд

Лучшее время для поездки

В стране три ярко выраженных сезона: жаркий (март-май), дождливый (май-октябрь) и прохладный (ноябрь-февраль). Оптимальным периодом для отдыха считается сухой прохладный сезон, когда температура держится в пределах 25-30 °C и осадков почти нет.

Как сообщает 56orb.ru, прямой перелёт из Москвы займёт около девяти часов. Цена билета зависит от сезона и колеблется от 16 000 до 55 000 рублей. Уже на месте перемещаться между городами и островами удобно внутренними рейсами, автобусами, поездами или даже традиционными тук-туками.

Плюсы и подводные камни

Туристическая инфраструктура здесь развита: есть и недорогие гестхаусы, и роскошные отели, стабильный интернет 4G/5G, электронные платежи и туристическая полиция. Однако стоит учитывать сезон дождей, пробки в мегаполисах и рост цен на авиабилеты в зимние месяцы.

По стоимости жизнь в Таиланде остаётся привлекательной: уличная еда обойдётся в 120-300 рублей за порцию, ужин в ресторане европейского уровня — в 600-800 рублей. Ночь в бюджетном жилье можно найти за 600 рублей, а в отелях среднего класса — от 1500 до 5000 рублей. Курортный комфорт в 3-4 звезды стоит 3500-11 000 рублей, а люкс — от 10 000 рублей за ночь.

ТОП курортов 2025 года

Пхукет — лидер по разнообразию пляжей и развлечений, но здесь дорого и многолюдно.
Паттайя славится демократичными ценами и ночной жизнью, но может разочаровать шумом и загрязнением отдельных районов.
Ко Чанг и Ко Самуи — выбор тех, кто ищет уединения и чистых пляжей, хотя инфраструктура здесь не так развита.
Краби порадует природными достопримечательностями и более доступными ценами, но ночная жизнь здесь довольно скромная.

Уточнения

Таила́нд официальное название — Короле́вство Таила́нд — государство в Юго-Восточной Азии, расположенное в юго-западной части полуострова Индокитай и в северной части полуострова Малакка.

