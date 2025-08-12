Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Депутат Колесник пригрозил ударами по европейским столицам в случае атаки НАТО на Калининград
Специалисты объяснили, что дефицит кислорода, влаги и азота замедляет разложение компоста
Омега-3, антиоксиданты и вода: тройка союзников упругой кожи
Жареные лисички с чесноком и укропом: пошаговый рецепт
Пробки в крупных городах повышают износ сцепления — предупреждение специалистов
Евгений Авсеенко избран новым атаманом Вологодского казачьего общества
Китай сократил экспорт редкоземельных элементов на 23%
Исследование 2024 года: отказ от газировки в пользу воды даёт стабильное снижение веса
Хороший сон помогает сжигать калории так же, как тренировка — данные Welltech

Тараканы в еде и четверо пострадавших: как база отдыха превратилась в зону риска

Трое взрослых и ребёнок госпитализированы после отдыха на омской базе "Политотдел"
1:22
Туризм

Отдых в Омске для некоторых горожан превратился в настоящий кошмар. На базе "Политотдел" отдыхающие столкнулись не с тишиной и свежим воздухом, а с полчищами тараканов, свободно разгуливавших по столовой и еде.

Клоп и таракан у крыльца
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Клоп и таракан у крыльца

Нашествие в столовой

Видео, опубликованное в телеграм-канале "Типичный Омск", зафиксировало ужасающую картину: рыжие тараканы бегают по стенам, столам, посуде и продуктам. По словам очевидцев, одна из особей даже оказалась беременной.

Отпуск, закончившийся больничной койкой

Как сообщает gorod55.ru, последствия такого "отдыха" оказались серьёзными. После пребывания на базе трое взрослых и один ребёнок якобы оказались в больнице с сильным пищевым отравлением. Симптомы у всех проявились почти одновременно: резкая слабость, тошнота, высокая температура и боли в животе. По их словам, медицинская помощь потребовалась срочно, а восстановление после происшествия заняло несколько дней, полностью испортив планы на оставшуюся часть отпуска.

Общественная реакция

После публикации видео в сети пользователи активно обсуждали инцидент. Множество горожан выразили возмущение и предложили провести срочную проверку заведения.

Уточнения

Тарака́новые или тарака́ны (лат. Blattodea) — отряд насекомых из надотряда тараканообразных (Dictyoptera).

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Археологи нашли фрагмент древнегреческого декрета в Акре на востоке Крыма
Наука и техника
Археологи нашли фрагмент древнегреческого декрета в Акре на востоке Крыма Аудио 
Нанесение вазелина перед парфюмом продлевает аромат до вечера
Красота и стиль
Нанесение вазелина перед парфюмом продлевает аромат до вечера Аудио 
Автоэксперты советуют проверять шины не реже одного раза в две недели
Авто
Автоэксперты советуют проверять шины не реже одного раза в две недели Аудио 
Популярное
Обычная ошибка хозяев, из-за которой кошки становятся инвалидами

Почему привычный способ «за шкирку» опасен для взрослой кошки и чем он грозит её здоровью и доверию к хозяину.

Эксперты: подъём взрослой кошки за загривок может привести к травмам и стрессу
В Черном море у Крыма зафиксировано более 25 видов нетипичных рыб
Черное море уже не прежнее: опасные пришельцы множатся у крымских берегов — некоторые опаснее акул
Не кладите свеклу в кастрюлю: из-за чего борщ теряет рубиновый цвет
Живёт долго, любит нежно, спит много: портрет породы, созданной для квартиры
От танка до АЭС: история советской мобильной атомной станции ТЭС-3 Сергей Милешкин Три кита русской культуры: драма, сатира, авангард — оружие в идеологической войне Валерий Рокотов Елена Вавилова: внимание к деталям и системное мышление помогают в бизнесе Юлиана Погосова
Кровавое кормовое безумие: тысячи хищников собираются на пир, который длится меньше получаса
Ездят, как обычные, а жрут, как тягачи: машины, у которых будто дырка в баке
Последний бой костолома: доисторический убийца верблюдов пал от кошачьих лап
Последний бой костолома: доисторический убийца верблюдов пал от кошачьих лап
Последние материалы
Депутат Колесник пригрозил ударами по европейским столицам в случае атаки НАТО на Калининград
Специалисты объяснили, что дефицит кислорода, влаги и азота замедляет разложение компоста
Омега-3, антиоксиданты и вода: тройка союзников упругой кожи
Жареные лисички с чесноком и укропом: пошаговый рецепт
Пробки в крупных городах повышают износ сцепления — предупреждение специалистов
Евгений Авсеенко избран новым атаманом Вологодского казачьего общества
Китай сократил экспорт редкоземельных элементов на 23%
Исследование 2024 года: отказ от газировки в пользу воды даёт стабильное снижение веса
Хороший сон помогает сжигать калории так же, как тренировка — данные Welltech
Дочь Глюкозы Рэй: звёздная мама стала для меня проблемой – откровенное признание
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.