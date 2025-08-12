Тараканы в еде и четверо пострадавших: как база отдыха превратилась в зону риска

Трое взрослых и ребёнок госпитализированы после отдыха на омской базе "Политотдел"

Отдых в Омске для некоторых горожан превратился в настоящий кошмар. На базе "Политотдел" отдыхающие столкнулись не с тишиной и свежим воздухом, а с полчищами тараканов, свободно разгуливавших по столовой и еде.

Нашествие в столовой

Видео, опубликованное в телеграм-канале "Типичный Омск", зафиксировало ужасающую картину: рыжие тараканы бегают по стенам, столам, посуде и продуктам. По словам очевидцев, одна из особей даже оказалась беременной.

Отпуск, закончившийся больничной койкой

Как сообщает gorod55.ru, последствия такого "отдыха" оказались серьёзными. После пребывания на базе трое взрослых и один ребёнок якобы оказались в больнице с сильным пищевым отравлением. Симптомы у всех проявились почти одновременно: резкая слабость, тошнота, высокая температура и боли в животе. По их словам, медицинская помощь потребовалась срочно, а восстановление после происшествия заняло несколько дней, полностью испортив планы на оставшуюся часть отпуска.

Общественная реакция

После публикации видео в сети пользователи активно обсуждали инцидент. Множество горожан выразили возмущение и предложили провести срочную проверку заведения.

Уточнения

