Пятизвёздочный отдых в Дубае обойдётся по цене бюджетного тура — вот как успеть купить

Отправиться в один из самых роскошных отелей Дубая и при этом заплатить меньше, чем за отдельное проживание? Такое бывает нечасто! Сейчас сразу несколько крупных туроператоров — предлагают туры в Дубай с 26 августа всего от 38 000 рублей на человека.
И самое интересное: в эту стоимость уже входит не только перелёт, но и проживание в W Dubai — The Palm — стильном отеле престижной сети W Dubai, который расположился на знаменитом искусственном острове Пальма Джумейра.
Если попытаться забронировать номер в W Dubai — The Palm отдельно, без перелёта, цена стартует примерно от 56 000 рублей на человека. То есть покупка тура позволяет существенно сэкономить и при этом насладиться комфортом пятизвёздочного отеля.
Дубай — это не только пляжи, небоскрёбы и премиальные отели, но и рай для любителей шопинга. Здесь легко найти как эксклюзивные брендовые вещи, так и аутентичные сувениры с восточным колоритом.
Сейчас у путешественников есть редкая возможность провести отдых в одном из самых престижных отелей Дубая по цене бюджетного тура. Вместо переплаты за отдельное проживание можно взять готовый пакет с перелётом и потратить сэкономленные деньги на шопинг и развлечения в этом ярком и роскошном городе.
Дуба́й (араб. دُبَيْ [du.bajj]) — крупнейший город Объединённых Арабских Эмиратов и глубоководный морской порт, административный центр одноимённого эмирата, важнейший торговый и финансовый центр ОАЭ и всего Ближнего Востока.
Почему привычный способ «за шкирку» опасен для взрослой кошки и чем он грозит её здоровью и доверию к хозяину.