Пятизвёздочный отдых в Дубае обойдётся по цене бюджетного тура — вот как успеть купить

Туры в Дубай с перелётом и жильём в W Dubai — The Palm стоят от 38 тысяч рублей

Отправиться в один из самых роскошных отелей Дубая и при этом заплатить меньше, чем за отдельное проживание? Такое бывает нечасто! Сейчас сразу несколько крупных туроператоров — предлагают туры в Дубай с 26 августа всего от 38 000 рублей на человека.

И самое интересное: в эту стоимость уже входит не только перелёт, но и проживание в W Dubai — The Palm — стильном отеле престижной сети W Dubai, который расположился на знаменитом искусственном острове Пальма Джумейра.

Почему тур выгоднее, чем самостоятельная бронь

Если попытаться забронировать номер в W Dubai — The Palm отдельно, без перелёта, цена стартует примерно от 56 000 рублей на человека. То есть покупка тура позволяет существенно сэкономить и при этом насладиться комфортом пятизвёздочного отеля.

Где тратить сэкономленные деньги: шопинг в Дубае

Дубай — это не только пляжи, небоскрёбы и премиальные отели, но и рай для любителей шопинга. Здесь легко найти как эксклюзивные брендовые вещи, так и аутентичные сувениры с восточным колоритом.

Справка от Турпром: где российские туристы обычно делают покупки в Дубае:

Dubai Mall — один из крупнейших торговых центров мира с сотнями магазинов, аквариумом, катком и множеством развлечений.

Mall of the Emirates — известен не только бутиками и ресторанами, но и горнолыжным комплексом Ski Dubai.

Ibn Battuta Mall — оригинальный ТЦ, разделённый на тематические зоны, посвящённые путешествиям Ибн Баттуты.

Souk Madinat Jumeirah — традиционный арабский рынок с кафе, ресторанами и сувенирными лавками.

Золотой рынок (Gold Souk) — место для выгодной покупки ювелирных изделий.

Рынок специй (Spice Souk) — ароматные ряды с пряностями, травами и сухофруктами.

Аутлет Village — брендовые вещи со значительными скидками.

Duty Free Dubai — выгодный шопинг в аэропорту перед вылетом.

Сейчас у путешественников есть редкая возможность провести отдых в одном из самых престижных отелей Дубая по цене бюджетного тура. Вместо переплаты за отдельное проживание можно взять готовый пакет с перелётом и потратить сэкономленные деньги на шопинг и развлечения в этом ярком и роскошном городе.

