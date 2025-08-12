Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как ученые спасают флоридских пантер от генетического вырождения
Сушка на улице в городе ускоряет потускнение тканей из-за загрязнений воздуха
Ивлеева о перерыве в карьере: не спилась, но набрала вес и полюбила книги
Смеси горчицы, вики и овса ускоряют оздоровление грядки осенью
Авокадо: когда полезный фрукт может стать опасным – мнение врачей
В шотландском кафе подают Black Ivory: невероятно редкий сорт кофе
Учёные обнаружили гигантский океанский вирус PelV-1 с хвостом длиной 2,3 мкм
Тимати пробивает льготы для многодетных семей после рождения третьего ребёнка
Кулинары: медленное кипение сохраняет целостность теста и вкус начинки пельменей

Геленджик зовёт за копейки: неделя у моря обойдётся дешевле шопинга в торговом центре

Неделя отдыха в Геленджике в августе стоит от 39 тысяч рублей на человека
1:59
Туризм

Хотите провести отпуск у моря, не разоряя бюджет? В августе Геленджик снова радует выгодными предложениями — недельный отдых здесь можно организовать от 39 тысяч рублей с человека.

Отдых на море
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Отдых на море

Особенно стоит присмотреться к ближайшим датам — 15 и 16 августа. В эти дни можно взять тур в гостевой дом "Мелани", который находится всего в двух километрах от пляжа, всего за 39 000 рублей на человека.

Где остановиться

  • Гостевые дома. Для экономичных путешественников рынок гостевых домов предлагает массу вариантов, начиная примерно от 40 000 рублей с человека за неделю.
  • Отели 3 звезды. Тем, кто ценит больший комфорт, подойдут трёхзвёздочные отели второй и третьей линии от моря. На указанные даты их можно найти от 50 000 рублей за человека.

Что посмотреть и чем заняться в Геленджике

Город — это не только пляжи и солнце. Вот несколько идей для отдыха с детьми и взрослыми:

  • "Олимп" — парк аттракционов на вершине горы, куда можно подняться по канатной дороге. Здесь и зоопарк, и колесо обозрения с потрясающим видом на город.
  • Аквапарки "Золотая бухта", "Бегемот" и "Дельфин" — водные горки, бассейны и зоны для малышей, где можно освежиться в жаркий день.
  • Сафари-парк — встреча с львами, тиграми, медведями и другими животными в условиях, близких к естественным.
  • Дельфинарий — яркие шоу с дельфинами и морскими котиками.
  • Океанариум — подводный мир акул, экзотических рыб и других обитателей морских глубин.

Где проверить цены

Подобрать подходящий тур можно, например, на онлайн-платформе Travelata, где есть предложения и для бюджетного отдыха, и для тех, кто ищет более высокий уровень сервиса.

Уточнения

Шо́пинг (англ. shopping) — форма времяпрепровождения в виде посещения магазинов, обычно в торговых центрах и комплексах, и покупки товаров — одежды, обуви, аксессуаров, головных уборов, подарков, косметики и др.

Геленджи́к — город на юге России, в Краснодарском крае.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Эксперты: подъём взрослой кошки за загривок может привести к травмам и стрессу
Домашние животные
Эксперты: подъём взрослой кошки за загривок может привести к травмам и стрессу Аудио 
Нанесение вазелина перед парфюмом продлевает аромат до вечера
Красота и стиль
Нанесение вазелина перед парфюмом продлевает аромат до вечера Аудио 
Щенка мопса лучше забирать после 2 месяцев и обязательно оценить родителей — заводчики
Домашние животные
Щенка мопса лучше забирать после 2 месяцев и обязательно оценить родителей — заводчики Аудио 
Популярное
Обычная ошибка хозяев, из-за которой кошки становятся инвалидами

Почему привычный способ «за шкирку» опасен для взрослой кошки и чем он грозит её здоровью и доверию к хозяину.

Эксперты: подъём взрослой кошки за загривок может привести к травмам и стрессу
В Черном море у Крыма зафиксировано более 25 видов нетипичных рыб
Черное море уже не прежнее: опасные пришельцы множатся у крымских берегов — некоторые опаснее акул
Не кладите свеклу в кастрюлю: из-за чего борщ теряет рубиновый цвет
В Индии началась кампания по бойкоту продукции американских компаний
Психологи считают, что процедуры досмотра в аэропортах снижают чувство личной свободы Игорь Буккер От танка до АЭС: история советской мобильной атомной станции ТЭС-3 Сергей Милешкин Какой будет культура после войны: драма, сатира, авангард — оружие в идеологической войне Валерий Рокотов
Последний бой костолома: доисторический убийца верблюдов пал от кошачьих лап
Живёт долго, любит нежно, спит много: портрет породы, созданной для квартиры
Смертельная встреча в мутной воде: что делает бычью акулу непредсказуемой
Смертельная встреча в мутной воде: что делает бычью акулу непредсказуемой
Последние материалы
Власти Китая просят компании страны избегать чипов Nvidia и AMD
Hyundai Sonata, BMW 730d и Lexus LX 570 лидируют по числу угонов
Врач объяснил, почему не стоит паниковать из-за новостей о распространении менигоккока
Неделя отдыха в Геленджике в августе стоит от 39 тысяч рублей на человека
Анестезиолог Кунал Суд объяснил, как арахисовое масло влияет на уровень кортизола и сон
Крутой оценил песню Шамана для Интервидения: добротная работа, показывающая вокал
Зоологи рассказали, как устроен сумчатый мешочек кенгуру и зачем он нужен детёнышам
ЛОР-врач Лесков: причин носовых кровотечений всего две
Дмитриенко поведал, с какой болью смотрел сцены насилия над Пересильд в Слове пацана
Психологи считают, что процедуры досмотра в аэропортах снижают чувство личной свободы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.