Геленджик зовёт за копейки: неделя у моря обойдётся дешевле шопинга в торговом центре

Неделя отдыха в Геленджике в августе стоит от 39 тысяч рублей на человека

Хотите провести отпуск у моря, не разоряя бюджет? В августе Геленджик снова радует выгодными предложениями — недельный отдых здесь можно организовать от 39 тысяч рублей с человека.

Особенно стоит присмотреться к ближайшим датам — 15 и 16 августа. В эти дни можно взять тур в гостевой дом "Мелани", который находится всего в двух километрах от пляжа, всего за 39 000 рублей на человека.

Где остановиться

Гостевые дома. Для экономичных путешественников рынок гостевых домов предлагает массу вариантов, начиная примерно от 40 000 рублей с человека за неделю.

Отели 3 звезды. Тем, кто ценит больший комфорт, подойдут трёхзвёздочные отели второй и третьей линии от моря. На указанные даты их можно найти от 50 000 рублей за человека.

Что посмотреть и чем заняться в Геленджике

Город — это не только пляжи и солнце. Вот несколько идей для отдыха с детьми и взрослыми:

"Олимп" — парк аттракционов на вершине горы, куда можно подняться по канатной дороге. Здесь и зоопарк, и колесо обозрения с потрясающим видом на город.

Аквапарки "Золотая бухта", "Бегемот" и "Дельфин" — водные горки, бассейны и зоны для малышей, где можно освежиться в жаркий день.

Сафари-парк — встреча с львами, тиграми, медведями и другими животными в условиях, близких к естественным.

Дельфинарий — яркие шоу с дельфинами и морскими котиками.

Океанариум — подводный мир акул, экзотических рыб и других обитателей морских глубин.

Где проверить цены

Подобрать подходящий тур можно, например, на онлайн-платформе Travelata, где есть предложения и для бюджетного отдыха, и для тех, кто ищет более высокий уровень сервиса.

Уточнения

