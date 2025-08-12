Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Америка, где можно жить без работы: тёплый климат и бесплатная еда разрушают судьбы — и вот почему

Эмигрант из России назвал США ловушкой для ленивых из-за щедрых пособий
Можно ли в Америке жить без работы и не нуждаться ни в чём? Россиянин Григорий, переехавший в США, уверен — да. Но за этим "счастьем" скрывается и другая, не столь радужная сторона.

От бизнеса в Татарстане до курьерской сумки

После переезда в Штаты Григорий первое время жил на доходы от своего бизнеса в Татарстане. Однако со временем этих денег стало не хватать, и он решил открыть в Нью-Йорке собственную химчистку мебели.
Бизнес не принёс ожидаемой прибыли, и Григорий отправился в Сакраменто, где устроился курьером. До получения грин-карты выбирать работу свободно он не может, но даже так, по его словам, зарплаты хватает на комфортную жизнь.

"Здесь можно зарабатывать, если работать"

Григорий подчёркивает, что трудолюбивые люди в США вполне могут добиться успеха. Однако для тех, кто работать не привык, Америка легко превращается в социальную ловушку.

"США — ловушка для ленивых людей. Здесь выдают хорошие пособия безработным, поэтому люди без определенного места жительства фактически ни в чем не нуждаются. Есть пищевые банки, которые бесплатно раздают еду нуждающимся, приюты для бездомных. Благотворительные организации бесплатно дарят на улицах телефоны. Можно просто так получить новенький Samsung", — рассказывает он.

Почему бездомным в южных штатах "комфортно"

В южных регионах США тёплый климат круглый год, поэтому многим бездомным достаточно ночлега в приюте или просто улицы.
Но именно этот комфорт, по словам Григория, лишает людей желания выбираться с социального дна. Ситуацию усугубляет и то, что среди бездомных широко распространены наркотики, притупляющие тревогу за свою жизнь.

Даже звёзды жалуются

С трудностями в США сталкиваются и известные люди. Комик Данила Поперечный* и его жена, блогер Полина Чистякова, делились своим опытом жизни в Лос-Анджелесе: по их словам, стоимость жизни там крайне высока, а медицина — "переоценённая" и дорогая.

*Лица и организации, внесённые в России в реестр иностранных агентов.

Уточнения

Посо́бие — одна из форм материального обеспечения населения государства, страны (край, регион), населённого пункта или какой то категории их жителей (учащиеся, женщины, безработные и так далее).

Безрабо́тица — наличие в стране людей, составляющих часть экономически активного населения, которые способны и желают трудиться, но не могут найти работу.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
