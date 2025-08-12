Эмиграция в Турцию больше не дешёвая история — вот что подорожало

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ещё два года назад Турция была одним из самых популярных направлений для переезда россиян. Но сегодня ситуация резко изменилась — число наших соотечественников в стране упало почти вдвое.

Фото: commons.wikimedia.org by Mstyslav Chernov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Резкое сокращение

В 2023 году в Турции проживало около 154 тысяч россиян, а сейчас — лишь 85 тысяч. Такой отток стал неожиданностью для многих, ведь ещё недавно страна считалась относительно доступной и комфортной для жизни.

Главная причина — цены

Ключевой фактор — стремительный рост стоимости жизни. Инфляция в Турции достигла 33%, а недвижимость за год подорожала более чем на 30%. Для многих россиян, которые переехали с расчётом на умеренные расходы, это стало серьёзным ударом по бюджету.

Подорожало всё:

  • аренда и покупка жилья;
  • продукты питания;
  • услуги и транспорт.

Даже повседневные траты выросли настолько, что для части переехавших продолжать жить в Турции стало экономически невозможно.

Что дальше?

Многие переехавшие ищут новые варианты — от возвращения в Россию до переезда в другие страны с более стабильными ценами.

Турция же, по мнению экспертов, останется привлекательной для туристов, но как направление для долгосрочной эмиграции потеряет часть популярности.

Уточнения

Туре́цкая Респу́блика (тур. Türkiye Cumhuriyeti), — государство в Западной Азии (97 %) и в Южной Европе (3 %). Унитарное государство со столицей в Анкаре. Государственный язык — турецкий. Член НАТО с 1952 года, Совета Европы с 1949 года, а также официальный кандидат в члены Евросоюза с 1999 года.

