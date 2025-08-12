Эмиграция в Турцию больше не дешёвая история — вот что подорожало

Россияне массово уезжают из Турции на фоне инфляции 33% и подорожания жилья

Ещё два года назад Турция была одним из самых популярных направлений для переезда россиян. Но сегодня ситуация резко изменилась — число наших соотечественников в стране упало почти вдвое.

Резкое сокращение

В 2023 году в Турции проживало около 154 тысяч россиян, а сейчас — лишь 85 тысяч. Такой отток стал неожиданностью для многих, ведь ещё недавно страна считалась относительно доступной и комфортной для жизни.

Главная причина — цены

Ключевой фактор — стремительный рост стоимости жизни. Инфляция в Турции достигла 33%, а недвижимость за год подорожала более чем на 30%. Для многих россиян, которые переехали с расчётом на умеренные расходы, это стало серьёзным ударом по бюджету.

Подорожало всё:

аренда и покупка жилья;

продукты питания;

услуги и транспорт.

Даже повседневные траты выросли настолько, что для части переехавших продолжать жить в Турции стало экономически невозможно.

Что дальше?

Многие переехавшие ищут новые варианты — от возвращения в Россию до переезда в другие страны с более стабильными ценами.

Турция же, по мнению экспертов, останется привлекательной для туристов, но как направление для долгосрочной эмиграции потеряет часть популярности.

