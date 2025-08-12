Гастрономические сокровища Ле-Кастелле: попробуйте уникальные провансальские блюда

По следам истории: как Ле-Кастелле стала частью Прованса

Туризм

На скалистом мысе, среди виноградников Бандоля и гор Сен-Бом, стоит Ле-Кастелле — деревня, где время словно остановилось. Пешеходные мощёные улочки, каменные дома и старинные валы создают атмосферу настоящего Прованса.

Фото: commons.wikimedia.org by Dimitris Kamaras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Ле-Кастелле, Прованс

В 2022 году она вошла в список "Самых красивых деревень Франции" — награду за десятилетия заботы о наследии и неповторимом стиле жизни.

История и архитектура

Первый замок появился здесь в X веке, а нынешнее здание XV века сегодня служит мэрией. Крепостные стены, ворота Портал и "Тру-де-Мадам" напоминают о былой оборонительной роли деревни. Рядом — церковь Преображения Господня XI века, сохранившая романскую простоту.

Виды и природа

С городских стен открывается панорама: виноградники, оливковые рощи, величественный Сен-Бом и вдали — блеск Средиземного моря.

Ле-Кастелле окружён природным парком, а окрестные винодельни приглашают на дегустации знаменитого вина AOC Бандоль.

Атмосфера и гастрономия

Лавки ремесленников, керамика, ароматические свечи, лаванда и бугенвиллия создают яркую палитру впечатлений.

В ресторанах подают провансальское рагу в вине Бандоль, фаршированные овощи, айоли и знаменитый тропезианский пирог.

Контраст с адреналином

Всего в нескольких километрах — трасса Поль-Рикар, принимающая Гран-при Франции и легендарный "Бол д'Ор".

Тишина средневековой деревни соседствует с миром скорости и современных технологий.

Практика визита

Доехать можно за 20 минут от Тулона. Автомобиль оставляют за пределами стен на платной парковке. Лучшее время для прогулок — весна или осень, когда мягкий свет и меньше туристов.

Ле-Кастелле — место, где история, природа и провансальское "искусство жить" сливаются в единый ритм, предлагая редкое сочетание покоя и вдохновения.

Уточнения

Ле-Кастелле́ (фр Le Castellet) — коммуна на юго-востоке Франции в регионе Прованс — Альпы — Лазурный берег, департамент Вар, округ Тулон, кантон Сен-Сир-сюр-Мер.

