Гастрономические сокровища Ле-Кастелле: попробуйте уникальные провансальские блюда

На скалистом мысе, среди виноградников Бандоля и гор Сен-Бом, стоит Ле-Кастелле — деревня, где время словно остановилось. Пешеходные мощёные улочки, каменные дома и старинные валы создают атмосферу настоящего Прованса.
В 2022 году она вошла в список "Самых красивых деревень Франции" — награду за десятилетия заботы о наследии и неповторимом стиле жизни.
Первый замок появился здесь в X веке, а нынешнее здание XV века сегодня служит мэрией. Крепостные стены, ворота Портал и "Тру-де-Мадам" напоминают о былой оборонительной роли деревни. Рядом — церковь Преображения Господня XI века, сохранившая романскую простоту.
С городских стен открывается панорама: виноградники, оливковые рощи, величественный Сен-Бом и вдали — блеск Средиземного моря.
Ле-Кастелле окружён природным парком, а окрестные винодельни приглашают на дегустации знаменитого вина AOC Бандоль.
Лавки ремесленников, керамика, ароматические свечи, лаванда и бугенвиллия создают яркую палитру впечатлений.
В ресторанах подают провансальское рагу в вине Бандоль, фаршированные овощи, айоли и знаменитый тропезианский пирог.
Всего в нескольких километрах — трасса Поль-Рикар, принимающая Гран-при Франции и легендарный "Бол д'Ор".
Тишина средневековой деревни соседствует с миром скорости и современных технологий.
Доехать можно за 20 минут от Тулона. Автомобиль оставляют за пределами стен на платной парковке. Лучшее время для прогулок — весна или осень, когда мягкий свет и меньше туристов.
Ле-Кастелле — место, где история, природа и провансальское "искусство жить" сливаются в единый ритм, предлагая редкое сочетание покоя и вдохновения.
Ле-Кастелле́ (фр Le Castellet) — коммуна на юго-востоке Франции в регионе Прованс — Альпы — Лазурный берег, департамент Вар, округ Тулон, кантон Сен-Сир-сюр-Мер.
