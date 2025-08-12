Пляжи мечты: секреты успешного путешествия на Арубу раскрыты

Как выбрать безопасный остров для отдыха на Карибах

Туризм

Карибский бассейн — мечта путешественника: яркая культура, кристально чистая вода и пляжи, достойные открыток. Но у многих перед поездкой возникает вопрос: насколько здесь безопасно? Согласно Индексу безопасности Карибских островов 2025 от Always All Inclusive, первое место заняла Аруба.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Карибы, Аруба

Хотя регион в целом считается безопасным, статистика МВФ за 2024 год показывает тревожный фон: Латинская Америка и Карибы, при 8% мирового населения, дают треть всех убийств в мире.

На некоторых островах наблюдается рост преступности — например, в 2025 году власти Великобритании предупредили туристов о всплеске насильственных инцидентов на Барбадосе, а в Тринидаде и Тобаго в 2024 году число убийств достигло 623, что привело к введению ЧП.

Почему именно Аруба

Здесь низкий уровень преступности, нет ураганов с 2007 года, а система здравоохранения построена по голландским стандартам.

Госдепартамент США присвоил острову 1-й уровень опасности — "Соблюдайте обычные меры предосторожности". Это значит, что риск инцидентов минимален.

Пляжи мирового уровня

Игл-Бич и Палм-Бич славятся белоснежным песком и бирюзовой водой, неизменно попадая в списки лучших пляжей мира. На острове есть и уникальные места — например, коралловый оазис Де-Палм.

Культурное богатство

Аруба впитала влияние Африки, Азии и Европы. Здесь стоит попробовать пастечи (пирожки с начинкой) и кеши ена (фаршированный сыр).

А в январе-феврале остров превращается в одну большую сцену — месяц карнавала с 1954 года. Парад костюмов, стальные барабаны и танцы до утра делают его главным событием года.

Аруба — это сочетание безопасности, природной красоты и культурных традиций, которое трудно превзойти среди Карибов.

Уточнения

Ару́ба (нидерл. и папьям. Aruba) — небольшой остров и одноимённое самоуправляемое государственное образование, расположенные на юге Карибского моря вблизи берегов Венесуэлы. Самый западный остров среди Малых Антильских островов. Является составной частью Королевства Нидерландов с 1986 года.

