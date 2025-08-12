Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Поздравление Максима Фадеева жене: ролик из прошлого раскрывает судьбоносную встречу
Советы по защите урожая капусты от бабочек и слизней: что важно делать в августе
Увлажнение кутикулы и укрепляющие средства помогают укрепить ногти и их здоровье
Черенкование помогает сохранить однолетние цветы на зиму и вырастить рассаду
Autoblog: цены на Nissan Rogue 2026 вырастут, но выпуск 2025 года продают с большими скидками
Рацион принцессы Дианы: как она поддерживала форму, контролируя углеводы и мясо
Экономим на стирке: 8 секретов эффективного использования стиральной машины
Кулинары назвали способ варки сочных пельменей без разрыва теста
Эксперт Ротач: упражнение скалолаз уберёт лишнее с талии даже дома

Пляжи мечты: секреты успешного путешествия на Арубу раскрыты

Как выбрать безопасный остров для отдыха на Карибах
2:11
Туризм

Карибский бассейн — мечта путешественника: яркая культура, кристально чистая вода и пляжи, достойные открыток. Но у многих перед поездкой возникает вопрос: насколько здесь безопасно? Согласно Индексу безопасности Карибских островов 2025 от Always All Inclusive, первое место заняла Аруба.

Карибы, Аруба
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Карибы, Аруба

Хотя регион в целом считается безопасным, статистика МВФ за 2024 год показывает тревожный фон: Латинская Америка и Карибы, при 8% мирового населения, дают треть всех убийств в мире.

На некоторых островах наблюдается рост преступности — например, в 2025 году власти Великобритании предупредили туристов о всплеске насильственных инцидентов на Барбадосе, а в Тринидаде и Тобаго в 2024 году число убийств достигло 623, что привело к введению ЧП.

Почему именно Аруба

Здесь низкий уровень преступности, нет ураганов с 2007 года, а система здравоохранения построена по голландским стандартам.

Госдепартамент США присвоил острову 1-й уровень опасности — "Соблюдайте обычные меры предосторожности". Это значит, что риск инцидентов минимален.

Пляжи мирового уровня

Игл-Бич и Палм-Бич славятся белоснежным песком и бирюзовой водой, неизменно попадая в списки лучших пляжей мира. На острове есть и уникальные места — например, коралловый оазис Де-Палм.

Культурное богатство

Аруба впитала влияние Африки, Азии и Европы. Здесь стоит попробовать пастечи (пирожки с начинкой) и кеши ена (фаршированный сыр).

А в январе-феврале остров превращается в одну большую сцену — месяц карнавала с 1954 года. Парад костюмов, стальные барабаны и танцы до утра делают его главным событием года.

Аруба — это сочетание безопасности, природной красоты и культурных традиций, которое трудно превзойти среди Карибов.

Уточнения

Ару́ба (нидерл. и папьям. Aruba) — небольшой остров и одноимённое самоуправляемое государственное образование, расположенные на юге Карибского моря вблизи берегов Венесуэлы. Самый западный остров среди Малых Антильских островов. Является составной частью Королевства Нидерландов с 1986 года.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Эксперты: свеклу для борща нужно варить отдельно для сохранения цвета
Еда и рецепты
Эксперты: свеклу для борща нужно варить отдельно для сохранения цвета Аудио 
Нанесение вазелина перед парфюмом продлевает аромат до вечера
Красота и стиль
Нанесение вазелина перед парфюмом продлевает аромат до вечера Аудио 
Названы главные ошибки при эксплуатации автоматической коробки передач
Авто
Названы главные ошибки при эксплуатации автоматической коробки передач Аудио 
Популярное
Обычная ошибка хозяев, из-за которой кошки становятся инвалидами

Почему привычный способ «за шкирку» опасен для взрослой кошки и чем он грозит её здоровью и доверию к хозяину.

Эксперты: подъём взрослой кошки за загривок может привести к травмам и стрессу
Ежегодная миграция сардин у побережья Южной Африки длится около 20 минут
Кровавое кормовое безумие: тысячи хищников собираются на пир, который длится меньше получаса
Не кладите свеклу в кастрюлю: из-за чего борщ теряет рубиновый цвет
Ездят, как обычные, а жрут, как тягачи: машины, у которых будто дырка в баке
От танка до АЭС: история советской мобильной атомной станции ТЭС-3 Сергей Милешкин Три кита русской культуры: драма, сатира, авангард — оружие в идеологической войне Валерий Рокотов Елена Вавилова: внимание к деталям и системное мышление помогают в бизнесе Юлиана Погосова
Живёт долго, любит нежно, спит много: портрет породы, созданной для квартиры
Какие модели автомобилей стоит успеть купить, пока они ещё есть у дилеров
Смертельная встреча в мутной воде: что делает бычью акулу непредсказуемой
Смертельная встреча в мутной воде: что делает бычью акулу непредсказуемой
Последние материалы
Autoblog: цены на Nissan Rogue 2026 вырастут, но выпуск 2025 года продают с большими скидками
Рацион принцессы Дианы: как она поддерживала форму, контролируя углеводы и мясо
Экономим на стирке: 8 секретов эффективного использования стиральной машины
Как выбрать безопасный остров для отдыха на Карибах
Кулинары назвали способ варки сочных пельменей без разрыва теста
Эксперт Ротач: упражнение скалолаз уберёт лишнее с талии даже дома
Кинолог Голубев: собаки способны на самопожертвование ради хозяина
Врач Кирзек назвал ночные симптомы, которые могут указывать на рак
Агата Муцениеце рассказала о мистической связи с умершим отцом
Житель Калифорнии подал в суд на Microsoft из-за окончания поддержки Windows 10
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.