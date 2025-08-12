16 веков в тишине: время на острове Сент-Онора остановилось — и вот почему

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Остров Сент-Онора в Приморских Альпах предлагает туристам аббатство и уединённые пляжи
2:02
Туризм

У побережья Франции скрывается место, которое способно затмить самые популярные туристические локации. Остров Сент-Онора, часть архипелага Леринских островов в Приморских Альпах, — всего в нескольких минутах от Канн, но словно в другом времени. Здесь нет шума Ривьеры, только море, сосны-зонтики, эвкалипты и мягкий шёпот цикад.

остров Сент-Онора, Приморские Альпы
Фото: commons.wikimedia.org by DonGatley, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
остров Сент-Онора, Приморские Альпы

История и духовная тишина

Более 16 веков остров хранит обитель монахов-цистерцианцев. Аббатство-крепость, построенное в V веке, пережило пиратские нападения и войны, сохранив своё духовное призвание.

Сегодня здесь живут около двадцати монахов, продолжающих вековые традиции. На территории — семь часовен, остатки шаровых печей XVII века и монастырская башня с панорамным видом на Эстерель и залив Канн.

Вино, масло и ликёры с монастырским характером

Сент-Онора — не только духовный центр, но и гастрономическое открытие. Монахи выращивают 8 гектаров виноградников по экологическим методам, создавая редкие вина Сен-Онора и Сен-Салониус.

Их оливковое масло и травяной ликёр "Лерина" — квинтэссенция средиземноморских ароматов. Многие из этих продуктов можно купить только здесь.

Остров вне времени

Дома из светлого камня сливаются с ландшафтом, а отсутствие моторизованного транспорта усиливает ощущение отрыва от современности.

Здесь можно купаться в уединённых бухтах с прозрачной водой или просто сидеть у берега, наблюдая за горизонтом.

Почему он особенный

В отличие от более оживлённого острова Сент-Маргерит, Сент-Онора остаётся тихим, интимным и почти нетронутым массовым туризмом.

Его хочется рекомендовать, но в то же время — оставить в тайне, чтобы сохранить ту самую редкую гармонию, ради которой сюда приезжают.

Уточнения

Сент-Онора́ (фр. Saint Honorat, остров святого Гонора́та) — меньший среди двух крупнейших из Леринских островов, расположенный в трех километрах от мыса Пальм-Бич в городе Канны. Назван в честь святителя Гонората Арелатского, который основал на острове Леринский монастырь.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
