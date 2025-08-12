Средний размер — премиальный комфорт: опубликован топ-10 аэропортов мира

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Туризм

Аэропорты с пассажиропотоком от 20 до 30 миллионов человек занимают уникальное место в мировой авиации. Они достаточно крупные, чтобы стать региональными центрами с международными связями, но при этом компактные, чтобы обеспечить удобство и высокий уровень сервиса.

Багажная лента
Фото: commons.wikimedia.org by Vasyatka1, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Багажная лента

В 2025 году в список лучших вошли аэропорты, которые сочетают в себе современные технологии, стильный дизайн и исключительный комфорт для пассажиров.

Например, аэропорт Цюриха известен своей эффективностью и пунктуальностью, а Ванкувер — уникальной атмосферой и экологичными инициативами. Венский аэропорт выделяется развитой транспортной инфраструктурой и быстрыми пересадками, а Копенгаген — своим скандинавским стилем и удобством.

Особое внимание заслуживают аэропорты Фукуоки и Нового Титосэ в Японии, которые удивляют сочетанием современного комфорта и уникальных местных особенностей, таких как термальные ванны и изысканная кухня.

Международный аэропорт Абу-Даби впечатляет футуристическим дизайном и инновационными технологиями, ориентированными на премиальный сервис, пишет aviationa2z.com.

Этот рейтинг доказывает, что средний по размеру аэропорт может быть не только эффективным транспортным узлом, но и местом, где путешествие начинается с комфорта и вдохновения.

Уточнения

Аэропо́рт — комплекс сооружений, предназначенный для приёма, отправки, базирования воздушных судов и обслуживания воздушных перевозок, имеющий для этих целей аэродром, аэровокзал (в крупных аэропортах нередко несколько аэровокзалов), один или несколько грузовых терминалов и другие наземные сооружения и необходимое оборудование.

