Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Гоар Аветисян ограничивает своего 5-летнего сына в еде ради диеты
Эксперты по организации пространства назвали главные причины хаоса в квартире
В Черном море у Крыма зафиксировано более 25 видов нетипичных рыб
Борофагины вымерли около 2,5 млн лет назад, уступив экологические ниши кошкам
Шоу продолжается: Macan и Литвин сожгли авто на сцене в Москве
Повара советуют готовить кабачки в кляре из яиц, муки и сметаны
Российские актёры Кузнецов и Кукушкин* в фильме Молодой Сталин: кто кого сыграет
Самый быстрый объект в космосе: NASA раскрывает тайны кометы 3I/ATLAS и её размеры
5 хитростей, которые визуально увеличат вашу спальню

На бразильских пляжах все хлопают: узнайте, зачем это делается

Соцсети: на пляжах Бразилии, Аргентины, Уругвая и Чили хлопают в ладоши, чтобы найти ребёнка
2:20
Туризм

Хотя некоторые мечтательные бразильские пляжи могут быть настолько потрясающими, что вам покажется, будто они заслуживают аплодисментов, на самом деле есть ещё одна серьёзная, но безобидная причина, по которой вы можете услышать хлопки во время принятия солнечных ванн в Бразилии и других частях Южной Америки.

пляж
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
пляж

Феномен хлопанья на пляже — и его цель — распространились в соцсетях

По сути, если ребёнок потерялся и его не могут найти родители, взрослые вокруг пропавшего ребёнка начинают хлопать, чтобы помочь родителям найти его. Иногда ребёнка кладут на плечи взрослого, чтобы родителям было легче его заметить.

"Это такая мелочь. Я никогда не видел ничего подобного ни на одном пляже на планете. Это просто ещё одна маленькая бразильская деталь, которая очень, очень крутая", — рассказал пользователь одной из соцсетей.

Один комментатор в соцсетях даже предположил, что, поскольку хлопать в ладоши — обычное дело, это не драматизирует ситуацию и не пугает ребёнка, но при этом эффективно сигнализирует родителям, что их ребёнок в безопасности и ждёт их.

Так что, если вы отдыхаете на "самом известном пляже в мире" или в другом знаковом прибрежном месте Бразилии, не удивляйтесь, если услышите аплодисменты.

Метод хлопанья на пляже получил широкое распространение

Многие пользователи в комментариях к ролику в соцсетях начали объяснять, что такая практика распространена не только на бразильских пляжах, но и в других частях Южной Америки. Пользователи из Аргентины, Уругвая и Чили написали, что тоже хлопают в ладоши, когда ребёнка разлучают с родителями на их пляжах.

Карнавал, масштабный фестиваль, который проводится в Бразилии и других странах, — ещё одно место, где эта практика может быть эффективной. На больших вечеринках, уличных мероприятиях и собраниях дети могут легко потеряться.

Один из комментаторов ролика в соцсетях написал, что однажды на карнавале ребёнок потерялся в небольшом квартале, и все собрались вокруг него и хлопали в ладоши. Хотя, похоже, эта практика не распространена в мире, её определённо стоит перенять.

Уточнения

Аплодисме́нты (лат  applausus, plaudere — в буквальном смысле хлопанье в ладоши) — как правило — одобрение, выражаемое публикой рукоплесканием при различного рода зрелищах и представлениях, даваемых на сценических площадках, а также во время спортивных соревнований, церемоний награждений, произнесения речей и т. д.

Федерати́вная Респу́блика Брази́лия (порт. República Federativa do Brasil ) — суверенное государство в Южной Америке, является крупнейшей страной Южной Америки и Латинской Америки как по территории, так и по численности населения. Столица — город Бразилиа.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Косатки охотятся на рыбу и морских млекопитающих, но игнорируют людей
Домашние животные
Косатки охотятся на рыбу и морских млекопитающих, но игнорируют людей Аудио 
Медведев о Синнере и Алькарасе: сильны, но не непобедимы
Новости спорта
Медведев о Синнере и Алькарасе: сильны, но не непобедимы Аудио 
Сводка с фронта: оборона ВСУ у Красноармейска прорвана, калитка в сердце Донбасса открыта
Военные новости
Сводка с фронта: оборона ВСУ у Красноармейска прорвана, калитка в сердце Донбасса открыта Видео 
Популярное
Обычная ошибка хозяев, из-за которой кошки становятся инвалидами

Почему привычный способ «за шкирку» опасен для взрослой кошки и чем он грозит её здоровью и доверию к хозяину.

Эксперты: подъём взрослой кошки за загривок может привести к травмам и стрессу
Ежегодная миграция сардин у побережья Южной Африки длится около 20 минут
Кровавое кормовое безумие: тысячи хищников собираются на пир, который длится меньше получаса
Ездят, как обычные, а жрут, как тягачи: машины, у которых будто дырка в баке
Не кладите свеклу в кастрюлю: из-за чего борщ теряет рубиновый цвет
От танка до АЭС: история советской мобильной атомной станции ТЭС-3 Сергей Милешкин Три кита русской культуры: драма, сатира, авангард — оружие в идеологической войне Валерий Рокотов Елена Вавилова: внимание к деталям и системное мышление помогают в бизнесе Юлиана Погосова
Авто как одноразовая зажигалка: почему американцы выбрасывают даже живые машины
Живёт долго, любит нежно, спит много: портрет породы, созданной для квартиры
Какие модели автомобилей стоит успеть купить, пока они ещё есть у дилеров
Какие модели автомобилей стоит успеть купить, пока они ещё есть у дилеров
Последние материалы
Шоу продолжается: Macan и Литвин сожгли авто на сцене в Москве
Повара советуют готовить кабачки в кляре из яиц, муки и сметаны
Российские актёры Кузнецов и Кукушкин* в фильме Молодой Сталин: кто кого сыграет
Соцсети: на пляжах Бразилии, Аргентины, Уругвая и Чили хлопают в ладоши, чтобы найти ребёнка
Самый быстрый объект в космосе: NASA раскрывает тайны кометы 3I/ATLAS и её размеры
5 хитростей, которые визуально увеличат вашу спальню
Омбудсмен Ирина Волынец предложила раздавать родителям пособия перед 1 сентября
Гены, здоровье семьи и образ жизни влияют на шансы стать долгожителем
Автомобилисты увеличивают дистанцию на стоянке, выворачивая колёса
Падел официально аккредитован в России и набирает популярность среди звёзд
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.