На бразильских пляжах все хлопают: узнайте, зачем это делается

Соцсети: на пляжах Бразилии, Аргентины, Уругвая и Чили хлопают в ладоши, чтобы найти ребёнка

Туризм

Хотя некоторые мечтательные бразильские пляжи могут быть настолько потрясающими, что вам покажется, будто они заслуживают аплодисментов, на самом деле есть ещё одна серьёзная, но безобидная причина, по которой вы можете услышать хлопки во время принятия солнечных ванн в Бразилии и других частях Южной Америки.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ пляж

Феномен хлопанья на пляже — и его цель — распространились в соцсетях

По сути, если ребёнок потерялся и его не могут найти родители, взрослые вокруг пропавшего ребёнка начинают хлопать, чтобы помочь родителям найти его. Иногда ребёнка кладут на плечи взрослого, чтобы родителям было легче его заметить.

"Это такая мелочь. Я никогда не видел ничего подобного ни на одном пляже на планете. Это просто ещё одна маленькая бразильская деталь, которая очень, очень крутая", — рассказал пользователь одной из соцсетей.

Один комментатор в соцсетях даже предположил, что, поскольку хлопать в ладоши — обычное дело, это не драматизирует ситуацию и не пугает ребёнка, но при этом эффективно сигнализирует родителям, что их ребёнок в безопасности и ждёт их.

Так что, если вы отдыхаете на "самом известном пляже в мире" или в другом знаковом прибрежном месте Бразилии, не удивляйтесь, если услышите аплодисменты.

Метод хлопанья на пляже получил широкое распространение

Многие пользователи в комментариях к ролику в соцсетях начали объяснять, что такая практика распространена не только на бразильских пляжах, но и в других частях Южной Америки. Пользователи из Аргентины, Уругвая и Чили написали, что тоже хлопают в ладоши, когда ребёнка разлучают с родителями на их пляжах.

Карнавал, масштабный фестиваль, который проводится в Бразилии и других странах, — ещё одно место, где эта практика может быть эффективной. На больших вечеринках, уличных мероприятиях и собраниях дети могут легко потеряться.

Один из комментаторов ролика в соцсетях написал, что однажды на карнавале ребёнок потерялся в небольшом квартале, и все собрались вокруг него и хлопали в ладоши. Хотя, похоже, эта практика не распространена в мире, её определённо стоит перенять.

Уточнения

Аплодисме́нты (лат applausus, plaudere — в буквальном смысле хлопанье в ладоши) — как правило — одобрение, выражаемое публикой рукоплесканием при различного рода зрелищах и представлениях, даваемых на сценических площадках, а также во время спортивных соревнований, церемоний награждений, произнесения речей и т. д.



Федерати́вная Респу́блика Брази́лия (порт. República Federativa do Brasil ) — суверенное государство в Южной Америке, является крупнейшей страной Южной Америки и Латинской Америки как по территории, так и по численности населения. Столица — город Бразилиа.

