5 удивительных фактов о Того изменят ваше представление о Западной Африке

Пляжи Гвинейского залива и культурные достопримечательности Того включены в туристические маршруты

2:08 Your browser does not support the audio element. Туризм

Когда речь заходит о знаменитых пляжах, обычно вспоминают Бонди или Копакабану. Но на карте есть и другая точка — маленькое Того, с 35 милями побережья Гвинейского залива между Ганой и Бенином. Эта страна — редкая возможность увидеть Западную Африку без излишней туристической мишуры: живые рынки, спокойные пляжи, богатая культура.

Фото: commons.wikimedia.org by Dinkum, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ пляжи Того

Столица Ломе

Город на побережье, недалеко от границы с Ганой, — один из крупнейших глубоководных портов региона.

Здесь находится международный аэропорт, принимающий рейсы из США, Европы и Африки. Лучшее время для визита — сухой сезон (ноябрь-март).

История и культура

Того когда-то входило в "побережье рабов". Здесь были датские фактории, позже немецкая колония, затем французский мандат до независимости в 1960 году. Сегодня официальный язык — французский, а эве и кабийе широко распространены.

Чем заняться в Ломе

Grand Marché: шумный рынок специй, тканей и ремесел.

Монумент Независимости: символ свободы и эффектное место для фото.

Рынок фетишей Акодессава: крупнейший вуду-базар региона.

Artisan Village: тихое место для покупки масок, батиков и резных фигур.

Пляжи

New Robinson Plage: спокойное купание во время отлива, бунгало и жареная рыба.

Blue Turtle Bay: курорт, где гнездятся морские черепахи, каякинг и рестораны.

Miadjoe Beach в Анехо: рыбацкая деревня с храмом вуду и колониальным шармом.

Природные и культурные поездки

Внутри страны — гора Агу (высочайшая точка), национальные парки Фазао-Мальфакасса и Керан с дикой природой, а также объект ЮНЕСКО Кутаммаку — уникальные башнеобразные дома народа батамариба.

Того — это смесь золотых пляжей, истории и аутентичности, которую сложно найти в более раскрученных туристических точках.

Уточнения

Тоголе́зская Респу́блика, (фр. République togolaise) — государство в Западной Африке, граничащее с Ганой на западе, Бенином на востоке и Буркина-Фасо на севере. На юге страна владеет небольшой частью побережья Гвинейского залива, на которой расположена столица страны Ломе. В 1905 году германские колониальные власти назвали свою колонию Тоголенд, а в 1960 году страна провозгласила независимость и получила название "Тоголезская республика".

